Nachwuchs strahlt bei der Siegerehrung des Harzer Zwergencups

Braunlage. Am Wurmberg konnte das sechste und letzte Rennen der Saison 2022 im Harzer Zwergencup ausgetragen werden. Anschließend gab es viele Pokale und Preise.

Auf der Hexenwiese am Wurmberg fand das sechste und letzte Rennen des Harzer Zwergen-Cups 2022 statt – anschließend folgte die große Gesamtsiegerehrung. Nachdem durch Wetterturbulenzen einige Rennen der Wettkampfserie auch recht kurzfristig abgesagt werden mussten, konnte doch noch das Rennen des SC Springe nachgeholt werden, so dass in dieser Wintersaison tatsächlich alle sechs Rennen stattfanden.

Trotz der recht warmen Temperaturen in den Tagen vor dem Rennen konnte den Kindern eine super präparierte, bretthart durchgefrorene Piste, gesteckt als Vielseitigkeitsslalom mit Flagtoren und Kurzkippern, präsentiert werden. Die zahlreichen, auch wieder vereinsübergreifend helfenden Hände waren emsig damit beschäftigt, die Strecke bis zum Start vorzubereiten und zu sichern. Zum Schluss wurden noch die Zeitmessung installiert und die Torrichter platziert. Letztlich konnte das letzte Rennen der Saison pünktlich mit der Altersklasse U6 der Mädchen gestartet werden.

Jüngste Starterin ist drei Jahre alt

Bemerkenswert zu erwähnen: Die jüngste Teilnehmerin Lilly Schütte ist gerade mal drei Jahre alt. Allerdings holte in dieser Altersklasse ihre größere Schwester Hanna Schütte (SC Halblech) den Sieg vor Frieda Thiele und Mahi Fuchs (beide WSV Braunlage). Insgesamt waren zum letzten Rennen noch einmal 38 junge Rennläufer der Altersklassen bis zu U12 am Start.

Im Anschluss an das Rennen um den Cup blieb die Rennstrecke gesteckt und ein Eltern-Spaß-Rennen wurde gestartet, währenddessen wurde durch den Organisator des Harzer-Zwergen-Cups, Kai Greten, die Auswertung der Rennserie vorgenommen, da ja am Nachmittag gleich noch die Gesamtsiegerehrung mit vielen tollen Preisen und Pokalen für die Gewinner der Plätze eins bis fünf stattfinden sollte.

Eltern probieren sich auf der Strecke

Der Vorläufer im Elternrennen musste dann auch schmerzlich erfahren, dass man so einen ausgefahrener Kinderslalom nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Gestartet mit leicht zu enger Skiführung, fädelte er in den Flagtoren ein und schoss noch unter der seitlichen Zuschauerabsperrung durch auf die Hexenwiese. Die darauffolgenden Eltern hatten viel Spaß im Kurs und mussten doch zugeben, dass ihre Kinder durchweg Spitzenleistungen zwischen den Stangen zeigen.

Jasper Schade vom SC Bad Grund beim Harzer Zwergencup. Foto: Veranstalter / NSV

Auch für das leibliche Wohl wurde ausreichend gesorgt, Bratwurstduft in mittlerweile warmer Frühlingssonne wehte über den Hang. Während die Kinder die Zwischenzeit nutzten, um weiter Ski zu fahren oder einfach zu spielen, fanden die Eltern Zeit sich auszutauschen. Langsam kam auch zwischen den Kindern Spannung auf. Wer hat wohl jeweils den ersten Platz belegt?

Freude bei der Siegerehrung

Pünktlich wurde das Geheimnis gelüftet und die Sieger und Platzierten mit tollen Preisen und Pokalen geehrt. Unter vielen Preisen der Hauptsponsoren Völkl, Marker und Dalbello wurde an die Gewinner der Altersklasse U10 als Hauptgewinn je ein paar Völkl-Ski mit Bindungen der Firma Marker überreicht. Weitere Sponsoren sind das Sportgeschäft Pläschke aus St. Andreasberg sowie das Sportgeschäft Black&White in Braunlage. Strahlend und stolz zeigten sich die Kids mit ihren Pokalen und Preisen.

Auch im kommenden Winter wird es im Harz wieder Rennen zum Harzer Zwergencup geben, die Planungen haben bereits begonnen. Einen herzlichen Dank richteten die veranstaltenden Vereine natürlich auch an die Wurmberg Seilbahn Gesellschaft rund um Fabian Brockschmidt, der vieles für den Niedersächsischen Skiverband ermöglicht und am Wurmberg immer hervorragende Pisten für die jeweiligen Skirennen bereitstellt.

RennergebnisseU6 weiblich: 1. Hanna Schütte (SC Halblech), 2. Frieda Thiele, 3. Mahi Fuchs (beide WSV Braunlage) U6 männlich: 1. Jonte Lattmann (SC Bad Grund), 2. Johann Trojan (vereinslos)U8 weiblich: 1. Suri Lattmann (SC Bad Grund), 2. Viktoria Kraus (SC Halblech), 3. Jolien Adam (WSV Braunlage)U8 männlich: 1. Maximilian Kraus (SC Halblech), 2. Jasper Schade (SC Bad Grund), 3. Mark Khrebtov (LSKW Bad Lauterberg)U10 weiblich: 1. Ylva Kistner (SC Bad Grund), 2. Ellika Göpfert (SC 111NN Braunschweig), 3. Lina Langer (WSV Braunlage)U10 männlich: 1. Ole Buchholz (WSV Braunlage), 2. David Lerche, 3. Fiete Schmiedt (beide SC 111NN Braunschweig)U12 weiblich: 1. Lena Greten, 2. Amelie Köhne (beide SC Springe), 3. Rica Koseck (SC Bad Grund)U12 männlich: 1. Noell Heiska (SC Bad Grund), 2. Nick Rose (SC Springe), 3. Mick Mühe (SV Jembke) Sieger GesamtwertungU6 weiblich: Hanna Schütte (SC Halblech)U6 männlich: Vinzenz Wiesinger (Bremer Ski Club)U8 weiblich: Suri Lattmann (SC Bad Grund)U8 männlich: Maximilian Kraus (SC Halblech)U10 weiblich: Ylva Kister (SC Bad Grund)U10 männlich: David Lerche (SC 111NN Braunschweig)U12 weiblich: Lena Greten (SC Springe)U12 männlich: Noell Heiska (SC Bad Grund)Monoski weiblich: Nomine Fabian (SC111NN Braunschweig)