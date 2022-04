C-Jugend des JFV Rhume-Oder holt wichtige Punkte

In einem Nachholspiel der C-Jugend-Bezirksliga konnte der JFV Rhume-Oder einen wichtigen 2:0-Erfolg gegen die TSG Bad Harzburg feiern und damit im Abstiegskampf den Vorsprung auf die TSG auf sechs Punkte ausbauen.

Das Spiel begann mit einer Schrecksekunde für Rhume-Oder, in der die Gäste bei einer Großchance in der ersten Minute an der Torlatte scheiterten. Es folgte ein zerfahrenes Spiel, bei dem um jeden Ball gekämpft wurde. Auf beiden Seiten gab es nur wenige Torchancen. Das erste Tor fiel in der 25. Minute durch einen Kopfball von Marlo Böcker, der nach einem Fehler der Bad Harzburger Abwehr gut nachsetzte.

Die Gäste waren davon unbeeindruckt, konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. In der 53. Minute entschieden die Gastgeber das Spiel: Nach einer Freistoß-Flanke von Matti Benedix war Lukas Dechant zur Stelle. Im Anschluss vergab der JFV sogar noch weitere Großchancen, es blieb beim 2:0-Endstand.