Das Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“ wird durch das Land Niedersachsen mit 8,9 Millionen Euro gefördert.

Landessportbund LSB-Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“

Das Land Niedersachsen stellt dem LSB Niedersachsen mit seiner Sportjugend rund 8,9 Millionen Euro zur Verfügung, um im Rahmen eines Aktionsprogrammes unter anderem Schwimmkurse, ein oder mehrtägige Sport- und Bewegungscamps oder offene Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche bei Sportvereinen, Sportbünden und Landesfachverbänden zu fördern.

Die Mittel stammen aus dem Aktionsprogramm „Startklar in die Zukunft“, das bis Ende des Jahres 2022 läuft. Zudem fördert das Land Niedersachsen die Durchführung von mobilen Schwimmkursen der DLRG und des Landesschwimmverbands mit weiteren rund 1,1 Millionen Euro. Die Angebote sollen die Einschränkungen von jungen Menschen, die durch die Corona-Pandemie hervorgerufen wurden, kompensieren.

Dabei gilt es, Kinder und Jugendliche mit erschwerten Zugangsbedingungen, die unter den Auswirkungen der Pandemie in ganz besonderem Maße gelitten haben, besonders in den Blick zu nehmen. Antragsberechtigt sind alle gemeinnützigen Sportvereine und Landesfachverbände, die Mitglied im LSB sind sowie alle Sportbünde. Der Förderzeitraum endet am 31. Dezember 2022.

Weitere Infos und ein Online-Formular zur Antragsstellung unter www.sportjugend-nds.de/startklar-in-die-zukunft.