US-Guard Jeremiah Martin verstärkt die BG Göttingen

Die BG Göttingen ist auf der Suche nach einem Ersatz für ihren verletzten Topscorer Kamar Baldwin fündig geworden. US-Guard Jeremiah Martin wechselt zum Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen. Der 25-Jährige war zuvor beim neuseeländischen Club New Zealand Breakers in der National Basketball League aktiv, den er Mitte Februar verließ.

„Nach der Verletzung von Kamar mussten wir schnell handeln“, sagt BG-Headcoach Roel Moors. „Jeremiah passt gut in unser Profil. Er kann ebenso wie Kamar auf den Positionen zwei und eins spielen und hat Scoring-Qualitäten. Er soll auch in der Defensive ein Faktor sein.“ Möglich wurde die Nachverpflichtung durch das zusätzliche Engagement einiger BG-Partner.

Zuletzt in Neuseeland aktiv

Martin absolvierte in dieser Spielzeit zehn Partien für die Breakers, bei denen der ehemalige Berliner Aufbauspieler Peyton Siva sein Teamkollege war. Der BG-Neuzugang kam in durchschnittlich rund 30 Minuten pro Partie auf 12,3 Punkte, 2,8 Rebounds und 3,5 Assists. Für den US-Amerikaner war es die erste Station außerhalb seiner Heimat.

Nach seinem Schulabschluss im Sommer 2015 begann Martin sein Studium an der University of Memphis im US-Bundesstaat Tennessee und trug von 2015 bis 2019 124-mal das Trikot der Memphis Tigers. In seinem Abschlussjahr stand der 1,91 Meter große Basketballer im Schnitt rund 34 Minuten auf dem Parkett, erzielte 19,7 Punkte (35 Prozent Dreier-Trefferquote), holte 4,3 Rebounds und gab 4,4 Assists.

Nach dem College versuchte Martin in der NBA Fuß zu fassen und absolvierte in der Saison 2019/20 insgesamt zwölf Spiele für die Brooklyn Nets. In der Saison 2020/21 kamen noch einmal neun NBA-Einsätze für die Cleveland Cavaliers hinzu. Zwischendurch kam der US-Amerikaner immer wieder in der NBA G League für Sioux Falls Skyforce und die Long Island Nets zum Einsatz.