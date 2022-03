Darter des TSV Schwiegershausen holen sich die Tabellenspitze

Schwiegershausen. In einem spannenden Topspiel gegen die SVG Göttingen D setzen sich die Schwiegershäuser mit 7:5 durch und erobern den ersten Platz der Kreisklasse.

Im Braunschweiger Bezirksdartverband (BBDV) stand am Wochenende das Spitzenspiel in der Kreisklasse 10 auf dem Programm, zudem die SVG Göttingen D beim TSV Schwiegershausen gastierte. Beide Teams, in der Tabelle nur durch einen Punkt getrennt, wollten sich im Kampf um die Meisterschaft die möglichst beste Ausgangssituation sichern.

Das Spiel sollte den Vorschusslorbeeren gerecht werden und lieferte Spannung und Highlights bis zum Ende. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Sven Bierwirth in Führung. Ardit Pergjegjaj konnte zwar umgehend ausgleichen, musste dann aber einen 4:0-Lauf der Schwiegershäuser mit ansehen. Patrick Schwab, Mirko Wills, sowie die Doppel-Konstellationen Alexander Waldmann/Wills und Bierwirth/Schwab stellten ohne Legverlust, zur Halbzeit die Weichen auf Sieg.

SVG-Team gibt nicht auf

Doch der Tabellenführer aus der Universitätsstadt gab das Spiel noch nicht verloren und kam gestärkt aus der Pause. Pergjejaj und Manuel Schnee zeigten sich nervenstark und konnten jeweils den Decider für sich entscheiden. Schwab holte sich hingegen ebenfalls das Entscheidungs-Leg gegen Elias Göske und sicherte dem TSV damit bereits einen Punkt. Um Platz eins zu behaupten, durften sich die Gäste jetzt keinen Spielverlust mehr leisten. Sascha Vehrs erhöhte den Druck auf den TSV noch einmal, bevor es beim Zwischenstand von 6:4 in die abschließende Doppel-Spielrunde ging.

Die Spannung spitzte sich weiter zu, denn beide Spiele gingen über die volle Distanz. Während Vehrs/Götzke die Hoffnung auf eine Punkteteilung für die SVG am Leben hielten, sorgten Bierwirth/Schwab kurze Zeit später für den umjubelten 7:5-Heimsieg der Schwiegershäuser. Bereits am Wochenende gilt es, die gerade damit zurückeroberte Tabellenführung zu verteidigen. Am 1. April reist man zum DC Tiftlingerode, der im Hinspiel einen Punkt aus Schwiegershausen entführen konnte.