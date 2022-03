Bielefeld. Die Drittliga-Handballer des Northeimer HC starten mit einem 25:22 (10:10)-Erfolg bei der TSG A/H Bielefeld in die Abstiegsrelegation.

Der Northeimer HC jubelt über den Auswärtssieg in Bielefeld.

Handball Northeimer HC gelingt in Bielefeld der Traumstart

Den Drittliga-Handballern des Northeimer HC ist in der Abstiegsrelegation ein Traumstart gelungen. Bei der TSG Altenhagen/Heepen Bielefeld gewann der NHC mit 25:22 (10:10) und hat nun 6:0 Punkte auf dem Konto.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase setzte sich die Heimmannschaft zunächst auf 9:5 ab, ehe die Gäste in der Abwehr besser Fuß fassten. Christian Stöpler erzielte in der 26. Minute mit dem 9:9 den ersten Ausgleich, mit einem 10:10 ging es in die Pause.

Nach dieser zeigte sich der NHC torgefährlicher, zudem glänzte Glenn-Louis Eggert im Tor. Schnell wurde ein 18:14-Vorsprung erspielt. Zwar kam Bielefeld wieder auf 18:17 heran, doch die Northeimer hatten jetzt die richtigen Antworten parat. 40 Sekunden vor Schluss war es Stöpler, der mit dem 24:21 für die Entscheidung sorgte. Trainer Carsten Barnkothe zeigte sich zufrieden mit der Leistung und betonte die ausgeglichene Torausbeute, Indiz für einen guten Spielfluss und die Ausgeglichenheit im Angriff.