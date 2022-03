BG Göttingen muss lange auf Kamar Baldwin verzichten

Das ist ein herber Rückschlag im Kampf um ein Playoff-Ticket: Die BG Göttingen muss den Saisonendspurt in der Basketball-Bundesliga ohne ihren Topscorer Kamar Baldwin bestreiten. Der US-Guard war am Sonntag in der Partie gegen s.Oliver Würzburg im ersten Viertel ohne Gegnereinwirkung gestürzt und zog sich dabei einen Teilabriss des Brustmuskels zu.

Baldwin, der im Schnitt 19,0 Punkte pro Partie erzielt, wird mehrere Wochen ausfallen. Ob der 24-Jährige operiert wird, entscheidet sich in den kommenden Tagen. „Das ist in erster Linie tragisch für Kamar, der bisher eine außerordentliche Saison gespielt hat, aber natürlich auch für das Team“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Wir schauen nun, ob es möglich ist, in der Kürze der Zeit nachzuverpflichten, um Kamars Ausfall wenigstens etwas zu kompensieren.“ Die Wechselfrist der Liga endet am 31. März, von den vier möglichen Nachlizenzierungen während der Saison hat die BG bislang erst zwei genutzt.