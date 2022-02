Gewinner der niedersächsischen Sportlerwahl stehen fest

Erstmals hat der Landessportbund Niedersachsen die Gewinner der Niedersächsischen Sportlerwahl bei einer virtuellen Liveveranstaltung ausgezeichnet. Gewonnen haben in den Kategorien Frauen, Männer und Mannschaft des Jahres: Julia Krajewski, Igor Wandtke und die Voltigiergruppe des RV Fredenbeck.

Julia Krajewski gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio als erste Frau in der Geschichte die Goldmedaille im Einzel-Vielseitigkeitsreiten. Judoka Igor Wandtke war ebenfalls bei Olympia erfolgreich: Er holte die Bronzemedaille im Team-Mixed-Wettbewerb. Das Team Fredenbeck freute sich im vergangenen Jahr über WM-Gold in der Pflicht und in der Kür.

Ehrung durch Weil und Rawe

Die Ehrung nahmen der Niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil und der Vorstandsvorsitzende des LSB Niedersachsen, Reinhard Rawe, vor. „Olympische Medaillen und Weltmeistersiege: Die Vielseitigkeitsreiterin Julia Krajewski, der Judoka Igor Wandtke und das Voltigierteam Fredenbeck haben wirklich herausragende und beeindruckende sportliche Leistungen gezeigt“, sagte Ministerpräsident Weil. „Kein Wunder also, dass sie sich bei den Niedersächsischen Wahlen zur Sportlerin, zum Sportler und zur Mannschaft des Jahres durchsetzen konnten. Herzlichen Glückwunsch! Gratulation auch an alle Nominierten, denn auch das ist schon eine besondere Auszeichnung.“

Der LSB-Vorstandsvorsitzender Reinhard Rawe ergänzte: „Uns, dem LSB und auch mir persönlich, war und ist es besonders wichtig, die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler anzuerkennen und dies auch gebührend zum Ausdruck zu bringen. Ich freue mich, dass wir hier und heute der Sportlerin, dem Sportler und der Mannschaft des Jahres Niedersachsen 2021 die Siegertrophäen übergeben konnten.“

9.429 Stimmen waren bei der öffentlichen Wahl abgegeben worden. Das Wahlergebnis setzt sich zu 50 Prozent aus den Ergebnissen der öffentlichen Wahl sowie weiteren 50 Prozent aus dem Ergebnis der Jurywahl zusammen. Die Jury besteht dabei aus hochrangigen Vertretern und Journalisten der niedersächsischen Sportlandschaft. Die Sportlerwahl wird gefördert von Toto Lotto Niedersachsen und der Niedersächsischen Lotto Sport Stiftung.

Die Gala im Re-Live gibt es unter www.lsb-niedersachsen.de.