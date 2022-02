Der Ski-Nachwuchs ist am Wurmberg unterwegs

Die Aktion „Kinder zurück in den Schnee“ des Niedersächsischen Skiverbandes (NSV) trägt Früchte. Am vergangenen Wochenende wurden zwei weitere Rennen des Harzer Zwergencups vom NSV durchgeführt, Ausrichter waren diesmal der LSKW Bad Lauterberg und der SC 111NN Braunschweig. Bei beiden Rennen konnten jeweils rund 50 Kinder für den alpinen Skilauf begeistert werden. „Es gibt sie also noch, die Kinder, die nicht nur Computerspiele spielen, sondern das Erlebnis in der Natur suchen und sich dem sportlichen Wettkampf stellen“, freuten sich die Veranstalter und unterstrichen: „Der Spaß kommt dabei natürlich nicht zu kurz.“

Die Wurmbergseilbahn hatte die Piste für die Rennen zur Verfügung gestellt. Auch bei schwierigen Bedingungen schafft es die Mitarbeiter wieder, hervorragend präparierte Pisten anzulegen. Am Samstag konnte beim Rennen des LSKW sogar bei leichtem Frost und später etwas Sonnenschein gefahren werden. Am Sonntag sah es beim Rennen des SC 111NN Braunschweig schon etwas anders aus. Die Piste war immer noch bestens präpariert, aber leichter Nieselregen verlangte den Kindern einiges ab. Trotzdem waren alle Teilnehmer voll bei der Sache und haben sich einen spannenden Wettkampf geliefert.

Ausrutscher sind möglich

Bei den Rennläufern der jungen Jahrgänge (U6 bis U10) sind die Zeitunterschiede auf den jeweils Nächstplatzierten meistens noch sehr groß. Auch kann man sich mal einen Ausrutscher erlauben, da nur der zeitschnellste Lauf gewertet wird. In der Altersklasse U12 wird es schon etwas ernster. Hier müssen, wie im Weltcup, zwei Läufe sauber ins Ziel gebracht werden. Das ist schon eine Herausforderung, teilweise geht es um Zehntel.

Leider haben sich in den jungen Altersklassen U6 und U8 bei den bisherigen Rennen noch keine großen Startfelder eingefunden. Der NSV und seine Vereine laden hier ganz besonders die drei- bis siebenjährigen Kinder ein, sich einmal zwischen den Slalomtoren zu versuchen – und ausdrücklich auch Kinder mit wenig Ski-Erfahrung. Die nächsten Rennen um den Zwergencup sind am 19. Februar und am 27. Februar geplant.

Ergebnisse

Samstag (LSKW Bad Lauterberg)

U6 weiblich: 1. Hanna Frieda Schütte (SC Halblech), 2. Mahi Fuchs (WSV Braunlage), 3. Martha Engelhardt (WSV Braunlage) U6 männlich: 1. Vinzenz Wiesinger (Bremer SC), 2. Jonte Lattmann (SC Bad Grund) U8 weiblich: 1. Suri Lattmann (SC Bad Grund), 2. Viktoria Kraus (SC Halblech),3. Louisa Görmer-Redding (LSKW Bad Lauterberg) U8 männlich: 1. Maximilian Kraus (SC Halblech), 2. Jasper Schade (SC Bad Grund), 3. Mark Khrebtov (LSKW Bad Lauterberg) U10 weiblich: 1. Yilva Kistner (SC Bad Grund), 2. Anna Engelhardt (WSV Braunlage), 3. Ellika-Marie Göpfert (SC 111NN Braunschweig)U10 männlich: 1. Fiete Jo Schmidt (SC 111NN Braunschweig), 2. David Christopher Lerche (SC 111NN Braunschweig), 3. Ole Buchholz (WSV Braunlage) U10 Handicap: 1. Nomine Jara Fabian (SC 111NN Braunschweig), 2. Emily Louisa Kuczinski (SC 111NN Braunschweig)U12 weiblich: 1. Lena Greten (SC Springe), 2. Amelie Köhne (SC Springe), 3. Orla Graßl U12 männlich: 1. Matti Paul Schmidt (SC 111NN Braunschweig), 2. Mick Mühe (SV Jembke), 3. Levi Niklas Lerche (SC 111NN Braunschweig) Sonntag (SC 111NN Braunschweig)

U6 weiblich: 1. Frieda Thiele, 2. Lia Umhauer (SC Bad Grund) U6 männlich: 1. Vinzenz Wiesinger (Bremer SC) U8 weiblich: 1. Suri Lattmann (SC Bad Grund), 2. Viktoria Kraus (SC Halblech), 3. Louisa Görmer-Redding (LSKW Bad Lauterberg)U8 männlich: 1. Maximilian Kraus (SC Halblech),2. Jasper Schade (SC Bad Grund), 3. Mark Khrebtov (LSKW Bad Lauterberg) U10 weiblich: 1. Anni Stellmacher (SK Winterberg), 2. Yilva Kistner (SC Bad Grund), 3. Lina Langer (WSV Braunlage) U10 männlich: 1. David Christopher Lerche (SC 111NN Braunschweig), 2. Fiete Jo Schmidt (SC 111NN Braunschweig), 3. Ole Buchholz (WSV Braunlage) U10 Handicap: 1. Nomine Jara Fabian (SC 111NN Braunschweig), 2. Emily Louisa Kuczinski (SC 111NN Braunschweig) U12 weiblich: 1. Lena Greten (SC Springe), 2. Rieke Stellmacher (SK Winterberg) U12 männlich: 1. Noel Heiska (SC Bad Grund), 2. Mick Mühe (SV Jembke), 3. Matti Paul Schmidt (SC 111NN Braunschweig)

Weitere Informationen zum Harzer Zwergencup unter www.nsv-ski.de.