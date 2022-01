Hörden. Der Verein beteiligt sich an einer Aktion, die der Deutsche Turnerbund gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung initiiert hat.

Der TV Hörden beteiligt sich an der Aktion der Bewegungshaltestellen.

Breitensport Der TV Hörden bietet zehn Bewegungshaltestellen an

Der TV Hörden beteiligt sich an der Aktion Bewegungshaltestellen, die der Deutsche Turnerbund gemeinsam mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gestartet hat. Ziel ist es, unabhängig von den regulären Kinderturnstunden, neue, niedrigschwellige Bewegungsangebote für Kinder vor Ort zu schaffen. Unter dem Motto „Bleib fit, mach mit!“ sollen die motorischen Entwicklungen und die sozialen Kompetenzen von Kindern gefördert werden.

Im ersten Anlauf hat sich der TV Hörden für Standorte im Dorf entschieden. Es gilt, zehn Bewegungshaltestellen zu entdecken. Jedes Schild enthält einen QR-Code, der beim Scannen Übungen vorstellt, die absolviert werden müssen. Die Anregungen reichen von der Einladung zum Balancieren über das Einüben eines Tanzes bis hin zur Umsetzung eines Wurfspiels. Kindergartenkinder, Grundschulkinder und auch ganze Familien können mitmachen.

Um einen zusätzlichen Anreiz zu bieten, gibt es einen Laufzettel, auf dem jede erledigte Übung abgezeichnet werden kann. Bei Abgabe wird der TV Hörden die erfolgreichen Teilnehmer mit einer kleinen Überraschung belohnen. Etliche Kinder und Familien haben die Bewegungshaltestellen bereits besucht, aber auch alle anderen Interessierten sind eingeladen, mitzumachen.

Wer möchte, kann an den Stationen zudem ein Foto machen und per E-Mail an info@tvhoerden.de senden.