Herren 65 des TC Rot-Weiß Osterode unterliegen zum Abschluss

Auch das letzte Spiel in der Regional- und Nordliga der Tennis-Wintersaison 2021/22 gegen den Harburger SC ging für die Herren 65 des TC Rot-Weiß Osterode verloren, was jedoch keine Schande ist. Die Nummer eins der Harburger ist immerhin unter den Top Ten der Deutschen Rangliste bei den Herren 65 gelistet.

Peter Hagedorn, Spitzenspieler des TCO, wusste also schon im Vorfeld, was auf ihn zukam. Schwierigkeiten, sich an Halle und Hallenboden zu gewöhnen, kamen hinzu, so dass er ein klares 0:6, 1:6 einstecken musste. Leider erging es allen Protagonisten des TCO so, die Gegner und die äußeren Umstände sorgten dafür, dass von der sonst vorhandenen Sicherheit und Leichtigkeit im Spiel nicht mehr viel zu spüren war. Auch die anderen drei Einzel mussten mit deutlichen Resultaten dem Harburger SC überlassen werden: Reinhard Nolte unterlag mit 2:6, 0:6, Michael Kehr mit 2:6, 3:6 und Reinhard Wojke mit 0:6, 3:6.

In den Doppeln kam es zu engeren Spielen. Doppel eins mit Hagedorn/Kehr spielten sich den Frust aus den Einzeln von der Seele und ließ zu Beginn nicht locker. Bei 3:3 musste das gegnerische Doppel jedoch verletzungsbedingt aufgeben. So gab es wenigstens den Ehrenpunkt für die Osteroder. Doppel zwei mit Nolte/Wojke verpasste eine Überraschung. Das TCO-Duo kämpfte aufopferungsvoll und agierte gewitzt, kam aber über ein 3:6, 4:6 nicht hinaus. Somit lautete das Endresultat 1:5.