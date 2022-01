Werfer werden beim Sparkassenmeeting im Fokus stehen

Erfahrungen mit der Corona-Pandemie wurden zwar reichlich in den letzten zwei Jahren gesammelt, doch beginnt für die Leichtathletik im NLV-Kreis Osterode auch dieses Jahr erstmal mit einer Absage. Die für den 19. Februar geplanten Kreismeisterschaften in der Lindenberghalle sind im Anblick der rasant steigenden Fallzahlen durch die Omikron-Variante nicht zu verantworten.

Optimistischer stehen aber die Chancen zur Durchführung für die erste Freiluftveranstaltung am 2. April, dem Werfertag in Schwiegershausen. Mit bewährtem Hygienekonzept und bei überschaubaren Teilnehmerfeldern, hoffen die Verantwortlichen auf einen gelungenen Saisoneinstieg. Folgen sollen im Jahresverlauf noch sechs weitere Veranstaltungen, über die Bahneröffnung im Jahnstadion am 30. April bis hin zu den Kreismeisterschaften im Mehrkampf am 10. September.

Sparkassenmeeting am 3. Juni

Einmal mehr soll das Internationale Sparkassenmeeting herausragen. Am Freitag vor Pfingsten, dem 3. Juni, soll nunmehr schon die 13. Auflage stattfinden. Spitzensportler aus dem In- und Ausland werden sicherlich die guten Bedingungen im Osteroder Jahnstadion nutzen, um sich per Normerfüllung für die in 2022 anstehenden Welt- und Europameisterschaften zu qualifizieren. Den Rahmen hat Cheforganisator Rainer Behrens mit den DLV-Verantwortlichen bereits im Oktober 2021 abgesteckt, nunmehr beginnt die Feinjustierung.

Lesen Sie auch:So verlief das Meeting im Jahr 2021

Ein Wunschtraum steht dabei besonders im Fokus: Endlich wieder eine Veranstaltung mit Zuschauern! Atmosphäre schaffen für die Sportler, mit Beifall ihre harte Trainingsarbeit zu belohnen, aber auch dem Ehrenamt Dank zu sagen für eine Veranstaltung, die Anerkennung weit über den Landkreis Göttingen hinaus erfährt – darauf hofft man sowohl bei der LG Osterode als auch allen Unterstützern.

Osterode Teil des Wurf-Cups 2022

Bis dahin fließt zwar noch viel Wasser die Söse hinab, aber ein Coup ist schon zu vermelden. Das Sparkassenmeeting wird Bestandteil des erstmals in 2022 ausgetragenen Deutschen Wurf-Cup sein, herzu gehören vier Voll- und vier Spezialmeetings. Auf der Anlage am Ührder Berg wird in Absprache mit dem Leitenden Bundestrainer Wurf Sven Lang das Kugelstoßen stattfinden. Damit dürfte die komplette deutsche Elite um Christina Schwanitz und David Storl an den Start gehen, gilt es doch sich Rankingpunkte zu sichern. Sofern nicht Verletzungen eintreten, darf man optimistisch sein, spannende Felder am Start zu sehen.

Damit die Zuschauer möglichst viele Spitzensportler begleiten können, wurde der Zeitplan optimiert. Es wird ein Vor- und Hauptprogramm geben, um in den Paradedisziplinen die Rennen oder Versuche live verfolgen zu können. „So nah wie möglich dabei sein, das wird die Devise sein“, verspricht Organisator Rainer Behrens. Neben dem Kugelstoßen sollen der Weit-, Drei- und Hochsprung sowie die Mittelstrecken im Fokus stehen. Neu dabei sind die Langhürden über 400 m, die allein schon vom Bewegungsablauf ein Hingucker sind.

Grundschulstaffeln noch offen

Geplant ist auch wieder ein Livestream im Internet, der bei der Erstauflage im Vorjahr auf nahezu 8.000 Klicks kam. Ob die 8 x 50 m-Staffeln der Grundschulen durchgeführt werden können, ist noch nicht absehbar. „Dies bedarf noch einiger Abstimmungen“, erklärt Behrens. Über die weitere Entwicklung und bei Zusagen von Topathleten wird regelmäßig berichtet, hier ist aber zunächst die Hallensaison bis Anfang März abzuwarten.

Noch keine Rolle wird die Stadionmodernisierung spielen. Nach Rücksprache mit der Stadtverwaltung Osterode hat nach einem Ausschreibungsverfahren ein Planungsbüro aus Wernigerode den Zuschlag erhalten, welche Detailmöglichkeiten mit den finanziellen Mitteln umgesetzt werden können. Mit einem Baubeginn kann erst in 2023 gerechnet werden.