BG Göttingen verpflichtet Aufbauspieler Harald Frey

Die BG Göttingen ist auf der Suche nach einer Verstärkung für ihren Kader fündig geworden. Der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen hat den norwegischen Aufbauspieler Harald Frey verpflichtet. Der 24-Jährige kommt vom spanischen Zweitligisten Unicaja Banco Oviedo nach Göttingen und erhält einen Vertrag bis zum Ende dieser Saison mit einer Option für die kommende Spielzeit. „Ich bin froh, dass wir endlich eine Verstärkung für die Guard-Positionen gefunden haben“, sagt BG-Headcoach Roel Moors. „Harald hat die Fähigkeit, Pick-and-Roll zu spielen und ist zudem ein guter Werfer. Ich denke, dass er mit seiner Mentalität gut in unser Team passt.“

Frey startete die Saison 2021/22 in Oviedo, für das er auch schon in der vergangenen Spielzeit auf dem Parkett stand. In 16 Partien erhielt der Norweger rund 32 Minuten Einsatzzeit, war mit 16,0 Punkten Topscorer seiner Mannschaft, holte 3,6 Rebounds und gab 4,6 Assists. Der gebürtige Osloer steigerte seine Statistiken aus der vorigen Saison, die seine erste als Profi war, deutlich. In der Spielzeit 2020/21 kam er auf 6,6 Punkte, 1,7 Rebounds und 2,0 Assists.

Debüt als 15-Jähriger

Der BG-Neuzugang debütierte in der Saison 2012/13 als 15-Jähriger in der ersten Liga seines Heimatlandes bei den Bærum Baskets unweit von Oslo entfernt. Zwei Jahre später war Frey als 17-Jähriger Leistungsträger der Baskets und stand im Schnitt rund 35 Minuten auf dem Parkett (15,0 Punkte/3,7 Rebounds/3,4 Assists). 2015 wechselte der Guard zu den Centrum Tigers in die norwegische Hauptstadt und steigerte seine Leistung noch einmal (16,9 Punkte/4,7 Rebounds/4,6 Assists). Da er in seiner Heimat als Amateur spielte, konnte Frey nach seinem Schulabschluss in die USA gehen, um dort seiner Karriere als College-Basketballer fortzusetzen.

Von 2016 bis 2020 trug Frey 127-mal das Trikot der Montana State University und stand in den vier Jahren nur ein einziges Mal nicht in der Startaufstellung seines Teams. In seinem Abschlussjahr erzielte der Norweger für die Bobcats 16,7 Punkte, holte 4,3 Rebounds und gab 4,6 Assists. Seine über vier Jahre erzielten 1.890 Punkte sind die drittmeisten in der Geschichte des Colleges.