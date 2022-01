Herren 40 II des TC Herzberg erkämpfen die Vizemeisterschaft

Herzberg. Die Welfenstädter machen in der Landesliga mit einem 3:3-Unentschieden im direkten Duell beim SV Nienhagen den zweiten Platz perfekt.

Im letzten Punktspiel der Tennis-Winterrunde kam es für die zweiten Herren 40 des TC Grün-Weiß Herzberg beim SV Nienhagen zum direkten Duell um die Vizemeisterschaft in der Landesliga. Ulrich Günther, Andre Bogdan, Dr. Steve Minde und Ulf Brücke stellten sich für die Welfenstädter der Aufgabe.

In die Einzel starteten zunächst Bogdan und Brücke. Andre Bogdan konnte mit solidem Serve-and-Volley seine Aufschläge ungefährdet halten und benötigte in beiden Sätzen nur jeweils ein Break, um das Match mit 6:4, 6:4 für sich zu entscheiden. Für Brücke an Position vier gestaltete sich die Aufgabe gegen einen Gegner mit der gleichen Spielanlage schwieriger. Satz eins sicherte sich der Herzberger dennoch im Tiebreak, im zweiten Satz reichte Brücke ein Break, um das Match mit 7:6, 6:4 zu gewinnen.

Günther unterliegt unglücklich

Somit ging es mit einer 2:0-Führung in die zweite Einzelrunde. Minde hatte an Position drei den ersten Satz relativ glatt mit 2:6 verloren und konnte dem druckvollen Grundlinienspiel seines Gegners nicht viel entgegen bringen. Er startete im zweiten Satz jedoch mit einem Doppel-Break, nach der 3:0-Führung gelang jedoch kein Spielgewinn mehr. Günther konnte das Spitzeneinzel sehr ausgeglichen gestalten. Während der erste Satz noch mit 3:6 verloren ging, konnte er den zweiten Satz mit 6:3 gewinnen. Im Match-Tiebreak erspielte sich Günther nach einem 5:7-Rückstand beim Stand von 9:7 zwei Matchbälle, die er jedoch nicht verwandeln konnte. Sein Gegner nutzte hingegen den ersten Matchball zum 3:6, 6:3 und 10:12.

Die Doppel spielten Günther/Minde und Bogdan/Brücke. Während sich Günther/Minde im ersten Doppel mit 4:6, 3:6 geschlagen geben mussten, lief es bei Bogdan/Brücke besser. Sie dominierten den ersten Satz gewannen 6:2. Im zweiten Durchgang ging es in den Tiebreak, den das Herzberger Doppel mit 7:5 gewann und damit den wichtigen Punkt zum 3:3-Endstand sichern konnte. Damit endete die Saison für die Herren 40 II auf dem zweiten Tabellenplatz in der Landesliga.