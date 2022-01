Northeimer HC unterliegt dem MTV Braunschweig

Die Drittliga-Handballer des Northeimer HC konnten gegen den Tabellenfünften MTV Braunschweig vor heimischer Kulisse in der Stadionsporthalle Einbeck zwar lange Zeit mithalten, mussten sich am Ende aber doch geschlagen geben. Gegen die Gäste aus der Löwenstadt unterlagen die NHC-Recken mit 25:29 (14:15).

Die Hausherren mussten mit Joé Schuster, Jannes Meyer, Yanik Springer, Björn Wenderoth und Matteo Neufing gleich auf fünf Spieler verzichten, gingen die schwere Aufgabe aber dennoch selbstbewusst an. In den ersten Minuten zeigte der NHC eine konsequente Abwehrleistung, allen voran Paul Hoppe konnte das Angriffsspiel der Braunschweiger immer wieder erfolgreich stoppen. Auch in der Offensive kam man vor allem über Malte Wodarz zum Abschluss (8:7/17.). Auch in der Folge konnte der NHC diese solide Deckungsarbeit fortführen, behielt im Angriffsspiel die Geduld und konnte immer wieder die Führung behaupten. Erst nach einer Zeitstrafe für Wodarz geriet der NHC zur Halbzeit mit 14:15 ins Hintertreffen.

Den Beginn des zweiten Durchgangs verschliefen die Northeimer dann jedoch etwas (16:20/39.). Paul-Marten Seekamp und Sören Lange erzielten in der Folge das 20:22 (45.), doch gegen das MTV-Rückraumduo Marko Karaula/Philipp Krause konnten in keiner Phase des Spiels die richtigen Mittel gefunden werden. Die Gäste zogen wieder etwas davon (22:26/53.), der stark aufspielenden Raffael Pogadl verkürzte auf 25:27 (55.). Eine umstrittene Zeitstrafe für Tomislav Buhinicek sorgte dann jedoch für eine Unterzahl des NHC und Braunschweig nutzte die Überzahl konsequent aus.

Trainer Barnkothe konnte zwar mit der Leistung, nicht aber dem Ergebnis zufrieden sein. Man habe im Vergleich zum Spiel in Magdeburg mehr Engagement und Kampfgeist gezeigt, so der NHC-Trainer.