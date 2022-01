Den Veilchen fehlt beim Mitteldeutschen BC die Energie

Göttingen. Die BG Göttingen unterliegt in der Basketball-Bundesliga in Weißenfels mit 83:93 (35:47). Erst in der Schlussphase gelingt etwas Ergebniskosmetik.

Die BG Göttingen hat ihren Rhythmus noch nicht wiedergefunden. Die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors verlor am Sonntagnachmittag beim Syntainics Mitteldeutschen BC mit 83:93 (35:47). Vor 750 Zuschauern in der Stadthalle Weißenfels spielten die Gäste aus Südniedersachsen mit zu wenig Energie und ließen sich von den offensivstarken Wölfen überrennen. Zwar bäumten sich die Veilchen im dritten Abschnitt auf, am Ende hatte die BG aber nicht mehr die Kraft, um die Partie zu drehen. Bester BG-Werfer war Kamar Baldwin mit 19 Punkten. Für Weißenfels traf Jamel Morris am häufigsten (22 Zähler).

Die Veilchen starteten treffsicher und gingen durch einen Dreier von Stephen Brown Jr. 8:4 in Front (3.). Aber die Verteidigung bereitete Sorgen. Die Hausherren waren offensiv von Anfang an da und hielten mit den Göttingern mit. Nach Jake Toolsons Punkten zum 14:10, ließ das Team von MBC-Headcoach Igor Jovovic einen 0:6-Lauf folgen und ging zum ersten Mal in Führung (14:16/6.). Den Gästen fehlte es dann immer mehr an Energie in der Verteidigung, was sich auch auf die Offensive auswirkte. Bis zur 9. Minute erzielten die Veilchen nur noch zwei Punkte, während die Wölfe auf 16:29 davonzogen. Zum Viertelende gelang Mathis Mönninghoff noch ein Dreier, und Baldwin verkürzte auf 22:29.

Veilchen rennen hinterher

Im zweiten Abschnitt dauerte es mehr als drei Minuten, bis die ersten BG-Punkte auf der Anzeigentafel erschienen. Toolson traf von außen zum 25:35 (14.) und zwang Jovovic gleich zu einer Auszeit. Danach schafften es die Veilchen, den Rückstand nicht noch größer werden zu lassen, kamen aber auch nicht an die Weißenfelser heran (29:39/15.). Immer, wenn die Gastgeber eine Tür offenließen, vergaben die Göttinger ihre Chancen, weil auch gut herausgespielte Dreier dieses Mal nicht hochprozentig fielen. Im Gegenzug bauten die Wölfe ihren Vorsprung auf 33:47 aus (19.). Zur Halbzeitpause verwandelte Philipp Hartwich ein Alley-oop-Anspiel zum 35:47.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb es dabei, dass die Göttinger in der Defensive keinen Zugriff auf die Partie bekamen. Harper Kamp, am Ende mit 18 Punkten und neun Rebounds, stemmte sich mit all seiner Erfahrung dagegen und hielt sein Team zusammen mit Baldwin im Spiel (40:54/23.). Aber die mit viel Selbstvertrauen agierenden Weißenfelser versenkten weiterhin ihre Würfe (42:61/25.). Doch die BG gab sich nicht auf und kämpfte. Einen 12:2-Lauf schloss Baldwin per Dreier zum 54:63 ab (28.). Zwar traf auch Morris von außen, doch Baldwin antwortete sofort zum 57:66 (28.). Mönninghoff und Brown Jr., dem man den Trainingsrückstand nach seiner Verletzung noch ansehen konnte, brachten die Veilchen sogar auf 61:67 heran. Doch zwei unglückliche Aktionen sorgten dafür, dass der Rückstand vor dem Schlussviertel elf Punkte betrug (61:72).

Kosmetik in der Schlussphase

Im letzten Abschnitt versuchte die BG, ihre Verteidigung zu intensivieren, doch die Gastgeber waren oft nur durch Fouls zu stoppen. So zogen die Hausherren erneut davon (63:83/34.). Ohne große Mühe hielten die Mitteldeutschen den Abstand (70:90/37.), aber so deutlich wollten die Göttinger die Partie nicht verlieren. Hartwich schloss den 13:2-Lauf mit zwei verwandelten Freiwürfen zum 83:92 ab – es blieb aber Ergebniskosmetik.

„Der Sieg des MBC war verdient“, sagte Moors im Anschluss. „Wir haben nie unser Spiel entwickeln können, was auch an der starken Leistung des MBC lag. Wir sind im ersten Viertel sehr schwach aufgetreten, insbesondere defensiv – und das konnten wir nicht mehr ändern. Wir hatten nochmals eine Chance auf eine Wende, als wir im dritten Viertel auf sechs Punkte herangekommen sind, aber mehr wäre heute nicht verdient gewesen. Der MBC hat uns auf den Außen- und auf den Innenpositionen dominiert. Wir haben heute nicht mehr verdient als wir bekommen haben.“

Igor Jovovic, Headcoach des MBC, war stolz auf sein Team: „Das war ein wichtiger und großer Sieg gegen eine Göttinger Mannschaft, die bislang eine großartige Saison spielt. Wir haben verdient gewonnen, da wir die bessere Mannschaft waren. In der Verteidigung war es unsere beste Saisonleistung. Wir haben Göttingens starke Distanzschützen aus dem Spiel genommen. Durch die gute Verteidigung haben wir Selbstvertrauen für die Offensive gewonnen.“