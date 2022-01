Sportregion Südniedersachsen bietet digitale Sprechstunde an

Mit Beginn des neuen Jahres soll sportbundübergreifend eine neue digitale Sprechstunde in der Sportregion Südniedersachsen etabliert werden. Die vier Sportreferierenden Sarah Gräßler (KSB Northeim-Einbeck), Klaus Brüggemeyer (SSB Göttingen), Fendina Lau und Dennis Dörner (beide KSB Göttingen-Osterode) werden dabei nicht nur Rede und Antwort stehen, sondern auch mehr über ihre Aufgabenfelder berichten. Dazu werden die Referierenden zu jeweils einem ihrer Themengebiete einen tieferen Einblick geben.

Immer am ersten Mittwoch des jeweiligen Monats, sollen die Sprechstunden stattfinden. Der Zeitrahmen ist immer auf eine Stunde begrenzt. Der Start des neuen Formates wird am Mittwoch, 2. Februar, um 18.30 Uhr sein. Inhaltlich geht es in der ersten Sprechstunde um eine erste Übersicht über all die Themen, die von den Sportreferierenden bearbeitet werden.

Teilnehmen können alle, die spezielle Fragen haben oder sich tiefer mit den Themen, die die Sportvereine (Aus- und Fortbildung, Jugend, Förderprogramme, Vereinsberatung und viele mehr) betreffen, auseinander setzten wollen.

Weitere Informationen bei Fendina Lau, Bildungsreferentin für Südniedersachsen, unter Telefon 0551/ 50469052 sowie per E-Mail an fendina.lau@ksb-goettingen-osterode.de.