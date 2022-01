Tischtennis-Punktspielbetrieb ruht bis Ende Februar

Der Tischtennis-Punktspielbetrieb ruht in Niedersachsen aufgrund der Corona-Pandemie auch im Februar. Diesen Beschluss fasste das Präsidium des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen (TTVN) jetzt in seiner aktuellen Sitzung. Zudem wird im Zuständigkeitsbereich des TTVN in allen Gruppen eine sogenannte Einfachrunde gespielt – die Begegnungen der Rückserie werden nicht mehr ausgetragen. Das bedeutet, dass die noch ausstehenden Vorrundenspiele in der Rückrunde ausgetragen werden, mit der Mannschaftsmeldung und den Spielberechtigten der Rückrunde.

Ein einvernehmlicher Tausch des Heimrechts ist dabei möglich. Der Zeitraum für Punktspiele wurde zudem bis zum Wochenende 23./24. April verlängert. Die Relegation soll unverändert am 7./8. Mai. Den Vereinen wird empfohlen, vor Mitte Februar keine Terminabsprachen für die noch offenen Spiele aus der Vorrunde vorzunehmen, da noch nicht vorhersehbar ist, ob im März schon wieder gespielt werden kann.

„Die Pandemie hat uns leider erneut schwer getroffen. Die Inzidenzen steigen rasant und werden im Februar sicherlich ihren Höchstwert erreichen. Einige Mannschaften müssen noch vier und mehr Spiele aus der Vorrunde nachholen. Es ist ausgeschlossen, dies durch eine Verlängerung der Saison in den Mai hinein aufzuholen, so dass eine Hin- und Rückrunde nicht mehr darstellbar ist“, erklärt Dieter Benen, TTVN-Vizepräsident Wettkampfsport, die Entscheidung.

Offene Vereinsturniere erlaubt

„Auf der anderen Seite haben wir jedoch auch einen klaren Auftrag den Tischtennissport, da wo es geht, aufrecht zu erhalten. Diesen Auftrag sehen wir im Individualspielbetrieb. Denn mal abgesehen von weiterführenden Turnieren kann hier jeder Spieler selbst entscheiden, ob er das Angebot wahrnimmt oder nicht. Mittlerweile gibt es genügend Testmöglichkeiten, um den erforderlichen Hygienemaßnahmen nachzukommen“, so Benen weiter.

Daher dürfen ab dem 1. Februar wieder offene Vereinsturniere, Turnierserien wie das TTVN-Race und TTVN-Kids-Race sowie Ortsentscheide der mini-Meisterschaften oder Schulentscheide des Rundlauf-Team-Cups durchgeführt werden. Der TTVN weist jedoch ausdrücklich auf die Eigenverantwortung der Teilnehmenden und die Kontrolle seitens der durchführenden Vereine hin.

Das TTVN-Präsidium wird in der zweiten Februarhälfte unter Berücksichtigung der dann eingetretenen Situation entscheiden, ob die Unterbrechung des Punktspielbetriebs über den Februar hinaus fortgesetzt wird.