Northeimer HC reist zur Reserve des SC Magdeburg

Für die Herren des Northeimer HC beginnt an diesem Samstag das neue Handball-Jahr. In der 3. Liga Staffel C reisen die NHC-Recken zum schweren Auswärtsspiel nach Magdeburg, Spielbeginn bei den Youngsters des SCM ist um 19 Uhr.

Nach dem letzten Spiel am 19. Dezember in Hildesheim hatte das Team um Kapitän Christian Stöpler eine kurze Trainingspause eingelegt. Das war nach den bisherigen intensiven Spielen für Körper und Geist wichtig. Nun sind die Akkus wieder aufgeladen, seit dem 4. Januar läuft die Vorbereitung auf die restlichen Saisonspiele. Ziel bleibt weiterhin der sechste Platz, welcher den direkten Klassenerhalt sichert. Aktuell stehen die Südniedersachsen mit einem Zähler Rückstand auf Rang sieben.

In Magdeburg hängen die Trauben allerdings sehr hoch, das Team von der Elbe steht auf Rang drei. Der Nachwuchs des Bundesligisten verfügt über viele junge, hungrige und gut ausgebildete Spieler und hat sich zu recht an der Spitze der Staffel festgesetzt. Im Hinspiel schnupperten die Northeimer an einem Erfolg, mussten sich letztlich aber doch geschlagen geben. Zugleich zeigte die Partie aber auch, dass der SCM mit einer entsprechend niedrigen Fehlerquote schlagbar ist.

Das Spiel wird im Livestream auf Sportdeutschland.TV übertragen.