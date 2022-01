Weihnachtstrikot-Versteigerung bei den Harzer Falken endet

Noch bis zum Samstag Nachmittag läuft beim Eishockey-Regionalligisten EC Harzer Falken die Versteigerung der Weihnachtstrikots. Damit in diesem Jahr jeder Fan die Chance hat, ein Trikot zu ersteigern, werden die Jerseys online versteigert. Bis 15 Uhr kann das Gebot per E-Mail an presse@harzer-falken.de oder mit einer privaten Nachricht über Facebook oder Instagram abgegeben werden. Das höchste Gebot erhält den Zuschlag, gibt es mehrere gleich hohe Gebote, bekommt das erste eingegangene Gebot den Zuschlag.

Schon jetzt ist klar, dass die Trikots sich großer Beliebtheit erfreuen. Die Höchstgebote für alle Trikots liegen teilweise deutlich im dreistelligen Bereich, für das Original-Leibchen von Falken-Dauerbrenner Erik Pipp wurden sogar schon 650 Euro geboten – Rekord bei einer Versteigerung der Falken. Die Trikots können bereits nach dem Heimspiel am Sonntag gegen Bremen abgeholt werden. Zusammen mit dem jeweiligen Spieler können dann auch Fotos geschossen und Autogrammwünsche erfüllt werden.

Mit Blick auf die Partie gegen die Weser Stars weisen die Falken nochmals auf die aktuell geltende Zuschauerbeschränkung hin. Im Wurmbergstadion sind aufgrund der aktuellen Verordnungen nur 500 Besucher zugelassen. Der Verein empfiehlt daher dringend die Nutzung des Online-Vorverkaufs.

Weitere Informationen sowie die Tickets unter www.harzer-falken.de.