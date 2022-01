Simran Dhaliwal verlässt den FSV Wacker 90 Nordhausen

Nach knapp drei Jahren im Dress des Fußball-Oberligisten FSV Wacker 90 Nordhausen hat Simran Dhaliwal beim Regionalligisten BSG Chemie Leipzig eine neue sportliche Herausforderung gefunden. Der 21-jährige Innenverteidiger unterschrieb bei den Chemikern einen Kontrakt bis zum Sommer 2023 und schnürt seine Schuhe ab sofort in Leipzig-Leutzsch.

„Wir haben immer gesagt, dass, wenn der Weg für junge talentierte Spieler unseres Kaders in die Regionalliga oder höher führen kann, wir dem nicht im Wege stehen werden. Simran hat sich seine Sporen in der Innenverteidigung mehr als verdient und sich so bei anderen Vereinen Aufmerksamkeit erspielt. Auch wenn ich aus Wacker-Sicht ein weinendes Auge habe, freue ich mich, dass er den Sprung in eine höhere Liga geschafft hat“, sagt Sportdirektor Philipp Seeland.

Für Wacker geht es in der Oberliga am 30. Januar mit einem Heimspiel gegen Budissa Bautzen weiter.