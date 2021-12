HVN-Präsident Hüdepohl: „Klare Regelungen sind wünschenswert“

Für das Präsidium des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) geht ein anstrengendes Jahr zu Ende. Die Pandemie und ihre Folgen nahmen einen großen Raum in der Verbandstätigkeit ein. Dabei fühlt sich HVN-Präsident Stefan Hüdepohl zusammen mit seinen Kollegen im Präsidium zunehmend „zwischen die Stühle gesetzt“. Vor allem die fast immer notwendige Interpretation der Erlasse und Verordnungen zur Pandemie wird von ihm kritisiert. „Viele Verordnungen, die uns erreichen, sind längst nicht so klar wie möglich. Die Auslegung ist meistens schwierig, ebenso die Ausführung. Zum Beispiel 2G plus ist für die meisten Vereine unmöglich für alle Teams durchzuführen. Oft wird so die Endverantwortung auf die Sportverbände abgewälzt.“

Dabei ist auch Hüdepohl klar, dass Kritik unabhängig von der Entscheidung, eigentlich immer geübt wird. „Es gibt leider keinen Goldenen Weg für uns. Die Gesundheit unserer Sportler geht natürlich vor, dabei sind klare Regelungen wünschenswert.“ Sorgen bereitet dem Präsidenten die mögliche längerfristige Fortdauer der Pandemie, die jahrzehntelange Arbeit im Verband zunichtemachen könne. „Wir werden die Mitgliederentwicklung und die Zahl der gemeldeten Mannschaften sorgfältig im Auge behalten müssen, das tun wir mit Hochdruck.“

Hüdepohl sah aber durchaus auch Sonnenstrahlen in der Verbandsarbeit. „Der Wechsel des Geschäftsführers von Gerald Glöde auf Markus Ernst ist reibungslos verlaufen. Wir haben da ein glückliches Händchen bewiesen.“ Überhaupt sei trotz Corona in der Verbandsentwicklung sehr viel bewegt worden. Ob Zielfindung, Kommunikation oder neue Ideen zur Mitgliederentwicklung, der HVN in einem schwierigen Jahr 2021 enger zusammengerückt. Dankende Worte äußerte Hüdepohl an alle Ehrenamtlichen und die Vereine im Bereich des HVN. „Wir haben in vielen Gesprächsrunden versucht, alle bei unseren Entscheidungen mitzunehmen. Das ist Manchem schwergefallen, aber in der Summe haben wir eine Menge Hilfe und Unterstützung erfahren“.

Der Präsident blickt aber auch bereits auf das kommende Jahr. „Wir stehen beim im Mai geplanten Verbandstag vor einer Reform der Präsidiumsstruktur.“ Geplant sei einerseits ein geschäftsführendes Präsidium mit Außenhaftung, der andere Teil des Präsidiums solle inhaltlich im Rahmen seiner Ressortverantwortung arbeiten. Mit diesem Schritt wird die administrative Arbeit im Präsidium getrennt von der inhaltlichen Arbeit, eine Entlastung auf beiden Seiten. Die Verantwortung für die Gesamtentwicklung des Verbandes soll, so Hüdepohl, nach wie vor das gesamte Präsidium ragen. Die Ressorts Mitgliederentwicklung, Leistungssport und gesellschaftliches Engagement sollen neu hinzukommen.

Mit Vorfreude blickt Hüdepohl auf die Feier zum 75. Geburtstag des Handball-Verbandes Niedersachsen: „Wir alle hoffen natürlich auf eine gemeinsame Feier in einem würdigen Rahmen in Osnabrück.“