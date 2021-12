Zeitraum für „Ehrenamt überrascht“ wird verlängert

Der Landessportbund Niedersachsen hat den Zeitraum für die Aktion „Ehrenamt überrascht“ aufgrund der aktuellen Pandemielage bis zum 31. März 2022 verlängert. Das hat der Stadtsportbund (SSB) Göttingen mitgeteilt, in der Sportregion Südniedersachsen verantwortlich für die Koordinierung und Umsetzung.

Die wertschätzende Aktion des LSB geht dabei bereits in die vierte Runde. Wie in den vergangenen Jahren können Ehrenamtliche in den Vereinen benannt werden, die in einem besonderen Ehrungsrahmen ein Überraschungspaket erhalten. Die Übergabe des Paketes erfolgt durch eine Person des Vereins, einige Ehrungen werden zudem von Vorstandsvertretern der jeweiligen Sportbünde (KSB Northeim-Einbeck, KSB Göttingen-Osterode und SSB Göttingen) begleitet.

„Momentan liegen uns bereits 60 Nominierungsvorschläge aus den 831 Sportvereinen der Region vor, von denen knapp 40 Auszeichnungen bereits überreicht worden sind. 25 Überraschungspakete können wir noch an Personen aus Vereinen verteilen, die uns bislang noch keinen Vorschlag eingereicht haben“, erläutert Klaus Brüggemeyer vom SSB Göttingen.

Das Nominierungsformular kann direkt am PC ausgefüllt werden. In wenigen Sätzen wird dabei die nominierte Person beschrieben. Die zu überraschenden Personen können Kuchenbäcker, T-Shirt-Wäscher, Fahrer, Platzwarte oder versteckte Helferinnen und Helfer sein. Aber auch Vorstandsmitarbeiter oder Übungsleiter können ausgewählt werden.

Die Nominierungen sollten bis zum 20. Januar 2022 eingegangen sein. Pro Verein kann eine Person vorgeschlagen werden. Die Übergabe kann dann im Zeitraum bis zum 31. März erfolgen.

Weitere Infos und die Nominierung unter www.vereinshelden.org/wertschaetzen/ehrenamt-ueberrascht.