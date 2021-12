Göttingen. Der Verband übergibt zu Weihnachten einen Spendenscheck über 1.500 Euro an den Verein Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen.

Fußball NFV unterstützt das Elternhaus in Göttingen mit einer Spende

Welche Faszination durch den Fußball ausgelöst wird, lässt sich Woche für Woche an der Begeisterung für die Spiele direkt in den Stadien und auf den Fußballplätzen erkennen – soweit es die pandemische Lage aktuell zulässt. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) ist sich dieser Strahlkraft in der Gesellschaft bewusst und sieht darin auch eine hohe Verantwortung und gesamtgesellschaftliche Verpflichtung.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und seine Untergliederungen kommen dieser Verpflichtung in vielfältiger Weise nach. Unter anderem beispielsweise durch zweckgebundene Zuwendungen aus der Sepp-Herberger-Stiftung, der Egidius Braun-Stiftung oder der Robert-Enke-Stiftung. In diesem Jahr hat das Präsidium des NFV beschlossen, in jedem der vier niedersächsischen Bezirke eine gemeinnützige Einrichtung mit einem Betrag 1.500 Euro zu Weihnachten zu unterstützen.

Im Bezirk Braunschweig fiel die Wahl auf den Verein Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen, der unter anderem das Elternhaus nahe der Universitätsklinik Göttingen betreibt. Kurz vor Weihnachten erfolgt nun die Scheckübergabe an den 2. Vorsitzenden Otfried Gericke durch den NFV-Vizepräsidenten und Bezirksvorsitzenden Stefan Voth und im Beisein des Kreisvorsitzenden Hans-Dieter Dethlefs.