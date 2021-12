Dart-Team aus Schwiegershausen erobert die Tabellenspitze

Schwiegershausen. Die TSV-Mannschaft setzt sich in der Kreisklasse beim 1. DC Ilsenburg B mit 10:2 durch und grüßt zum Jahreswechsel von der Tabellenspitze.

Im dritten Anlauf hat das Dart-Team des TSV Schwiegershausen den Sprung an die Tabellenspitze geschafft. Beim 1. DC Ilsenburg B konnte man sich deutlich 10:2 durchsetzen und führt nun die Tabelle der Kreisklasse an.

Während Patrick Schwab (3:1-Erfolg), Sven Bierwirth (3:0) und Patrick Hanel (3:0) souverän die ersten Punkte einstreichen konnten, brachte sich Alexander Waldmann nach einem 0:2-Rückstand mit einem 100 Punkte Check-Out zurück ins Spiel und konnte dieses im Decider für sich entscheiden. Beide Doppel gingen ebenfalls an die Schwiegershäuser, so dass man schon zur Halbzeit beruhigend mit 6:0 in Front lag.

Waldmann mit Double-Trouble

Mit Wiederbeginn hatte Alexander Waldmann einige Probleme, den letzten Dart im Doppel-Feld unterzubringen, so dass die Hausherren ihren ersten Sieg landen konnten (2:3). Damit war es Team-Captain Sven Gothe vorbehalten, mit einem 3:0 den entscheidenden siebten Punkt zu holen. Uneinholbar vorne liegend, legten Patrick Hanel (3:1) und Sven Bierwirth (3:0) noch zwei souveräne Siege nach. In den abschließenden Doppeln mussten sich Bierwirth/Gothe knapp im Decider geschlagen geben. Waldmann/Hanel holten das letzte Spiel des Tages routiniert mit einem 3:0-Erfolg nach Schwiegershausen.

In der bereits am 8. Januar beginnenden Rückrunde gilt es für den TSV Schwiegershausen nun, den knappen Vorsprung von einem Punkt zu verteidigen und die Teams aus Beinum, Göttingen und Seesen auf Distanz zu halten. Das klare Ziel der Mannschaft: Man will bis zum Ende um die Meisterschaft mitspielen.