Auswärtsspiel der BG Göttingen in Chemnitz fällt aus

Auf dieses Déjà-vu hätten die Bundesliga-Basketballer der BG Göttingen sicher verzichtet: Das Auswärtsspiel der Veilchen bei den Niners Chemnitz am Mittwochabend wurde von der BBL kurzfristig verlegt. Ein neuer Spieltermin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Aufgrund eines weiteren positiven Corona-Tests bei einem Chemnitzer Spieler – in der vergangenen Woche war bereits Isiaha Mike positiv getestet worden – hat das örtliche Gesundheitsamt entschieden, dass weitere Spieler der Westsachsen in Quarantäne müssen. Die Niners, die schon bei ihrem Sieg am vergangenen Wochenende gegen Brose Bamberg aufgrund weiterer verletzungsbedingter Ausfälle nur mit einer Rumpftruppe antreten konnten, beantragten daraufhin gemäß der Regularien eine Spielverlegung, da ihnen nicht ausreichend spielfähige Akteure zur Verfügung stehen. Diesem Antrag kam die BBL nach.

Damit werden Erinnerungen an das Frühjahr wach. Ende Februar musste ebenfalls eine Partie zwischen Göttingen und Chemnitz kurzfristig aufgrund von Coronafällen bei den Sachsen abgesagt werden. Damals war es ein Heimspiel der Veilchen, diesmal eine Auswärtspartie. Ärgerlich für das Team von BG-Headcoach Roel Moors: Die Mannschaft war zur besseren Vorbereitung bereits am Dienstag nach Chemnitz gereist. Am Mittwoch folgte dann unverrichteter Dinge die Rückreise. Weiter geht es für die BG am 27. Dezember mit einer weiteren Auswärtspartie, dann bei S.Oliver Würzburg.