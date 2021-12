Nachwuchs hat beim TV Hörden jede Menge Spaß

Hörden. Beim Tag des Kinderturnes herrscht in der Hördener Sporthalle reges Treiben. Auch die Krabbelmäuse mischen fleißig mit.

Noch vor der Coronapause konnte Ute Kowalski, Leiterin des DTB-Kinderturnclubs beim TV Hörden mit einem Team aus Übungsleiterassistenten und dem Festausschuss den Tag des Kinderturnens ausrichten. Der DTB hat in Kooperation mit der Bewegungsinitiative „Kinder Joy of Moving“ eingeladen, in der Welt des Kinderturnens reinzuschnuppern.

Viele Familien folgten der Einladung und schon bald füllte sich die Turnhalle. Kinder zwischen 6 und 10 Jahre sammelten mit Begeisterung Stempel auf ihren Laufzettel für das neue Kinderturnabzeichen. Es galt einen Parcours mit zwölf Stationen aus sechs Kategorien zu bewältigen. So konnten die Kinder ihr Können im Klettern, Balancieren, Geschicklichkeit und Sinneswahrnehmung unter Beweis stellen.

Auch die kleinen Krabbelmäuse waren dabei und bewegten sich an den vorgeschlagenen Tolly-Abenteuerstationen unter dem Motto „Was Tolly kann, dass kann ich auch“ und absolvierten das Tolly-Turnabzeichen.

Am Ende gab es für jedes Kind eine Urkunde, ein Abzeichen und eine kleine Überraschung. Spätestens hier strahlten alle Kinderaugen. Bei allem Spaß kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz und so ließ man bei Essen und Trinken den Vormittag ausklingen.