BG Göttingen trifft auf Crailsheim

Die BG Göttingen geht in den Endspurt zum Jahresabschluss. Zum letzten Heimspiel des Jahres 2021 empfängt die Mannschaft von BG-Headcoach Roel Moors am 18. Dezember in der Sparkassen-Arena die Hakro Merlins Crailsheim.

„Crailsheim ist das Team in der Liga, welches die meisten Punkte erzielt“, sagt BG-Assistenztrainer Olivier Foucart. „Wir müssen in der Verteidigung sehr fokussiert sein.“ Weiterhin gilt für die Zuschauer beim Duell gegen die „Zauberer“ die „2G+“-Regel. Personen, die bereits eine dritte Impfung erhalten haben, benötigen keinen Test. Nicht impffähige Personen sowie Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind von der „2G+“-Regel ausgenommen. In der gesamten Sparkassen-Arena gilt eine FFP2-Maskenpflicht, auch am Sitzplatz.

Umbruch bei Crailsheim

Die Crailsheimer haben einen etwas größeren Umbruch hinter sich. Im Sommer kam Sebastian Gleim aus Frankfurt zu den Baden-Württembergern und übernahm die Headcoach-Position. Gleim setzt die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers bisher fort und gehört mit seinem Team zur Verfolgergruppe des Tabellenführers FC Bayern München. Die Crailsheimer erzielen im Schnitt 88,9 Punkte pro Spiel – so viele wie kein anderes BBL-Team – und treffen die zweitmeisten Dreier (10,9). Mit ihrer Dreier-Quote von 38,6 Prozent liegen die „Zauberer“ nur knapp hinter den Veilchen (38,7). Obwohl diese Quote am vergangenen Wochenende im Spiel der Crailsheimer gegen Ludwigsburg nur 27 Prozent betrug, gewannen sie die Partie 72:61. Definitiv nicht dabei sein wird am Samstag Ex-Veilchen Elias Lasisi, gaben die Merlins bekannt. Dreh- und Angelpunkt der Crailsheimer ist Aufbauspieler T.J. Shorts. Der US-Amerikaner steht von allen Merlins-Akteuren die längste Zeit auf dem Parkett (rund 31 Minuten pro Partie), ist der Liga-Topscorer (19,6, Punkte) und gibt die meisten direkten Korbvorlagen (7,4 Assists). „Auf jeden Fall ist Shorts ein Schlüsselspieler, weil er oft die Initiative ergreift. Er ist der Hauptmotor des Teams“, so Foucart.

Am vergangenen Wochenende gegen den MBC hatte die BG einen langsamen Start in die Partie – das soll gegen Crailsheim nicht noch einmal passieren. „Wir müssen von Beginn an bereit sein, insbesondere für ihre Transition-Offense. Und wir müssen Vertrauen in unsere Fähigkeiten haben. Es gibt keinen Grund zu zweifeln und nicht bereit zu sein“, sagt der Belgier.

Impfaktion der Stadt Göttingen

Die Stadt Göttingen bietet vor dem Heimspiel der BG Göttingen eine Impfaktion an der Sparkassen-Arena an. Von 11 bis 17.30 Uhr können sich Menschen vom mobilen Team des Impfzentrums Siekhöhe ohne vorherige Anmeldung impfen lassen. Es stehen mRNA-Impfstoffe für Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen zur Verfügung. Die Aktion ist offen für alle Menschen und richtet sich nicht nur an Zuschauer, die zum BG-Heimspiel kommen.