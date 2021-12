TU Clausthal kooperiert mit Hannover 96

Der Clausthaler Hochschulsport und Hannover 96 sind in Zukunft gemeinsam aktiv. Der Hochschulsport der Technischen Universität Clausthal startet ab sofort eine Kooperation mit dem Kinder- und Jugendsport des Vereins Hannover 96.

Dabei wird der Hochschulsport dem Verein aus der Landeshauptstadt bei der Durchführung von Sportangeboten und -freizeiten im Oberharz mit seinem Know-how und seinem Equipment unterstützend zur Seite stehen. So sollen beispielsweise Ferienfreizeiten im Harz durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hochschulsports begleitet werden. Im Gegenzug wird die TU Clausthal mit einem Banner am Vereinssportzentrum von Hannover 96 e.V. repräsentiert. Das Banner wurde am 17. November in Hannover übergeben.

Die Zusammenarbeit der beiden Institutionen ist unbefristet. Bereits im kommenden Winter ist ein erstes Langlauf-Schnupperwochenende für 25 Kinder und Jugendliche von Hannover 96 geplant.

Die Skilanglaufeinheiten werden dann von qualifizierten und ausgebildeten Trainern des Hochschulsports betreut. Stefan Marxen, kommissarischer Leiter des Hochschulsports, freut sich über die neu geschlossene Kooperation: „Wir wollen den Universitätsstandort Clausthal in der Landeshauptstadt Hannover bekannter machen und die Attraktivität gezielt nach außen kommunizieren. Wir hoffen, dass wir in der Zukunft noch einige gemeinsame Aktionen gestalten können.“

Für den Oberharz faszinieren

Der Kontakt zu Hannover 96 e.V. kam über TU-Sportreferent Dominic Jung zustande, der zugleich wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftswissenschaft an der TU Clausthal und selbst aktives Mitglied im Verein ist. „Die Kooperation mit dem mitgliederstärksten Verein Niedersachsens ermöglicht uns, junge Menschen aus der Region Hannover frühzeitig für den Oberharz und seine Sportmöglichkeiten zu faszinieren. So lernen sie die TU Clausthal und ihre Standortvorteile schon vor einer etwaigen Studienwahl kennen. Wir wünschen uns natürlich, dass wir über unser Engagement zukünftig auch neue Studierende für die abwechslungsreichen Studiengänge unserer Universität und die vielfältigen Angebote im Hochschulsport begeistern können.“

Der Hannoversche Sportverein von 1896 e.V. ist mit mehr als 20.000 Mitgliedern der mitgliederstärkste Verein Niedersachsens. In 17 unterschiedlichen Abteilungen treiben Tausende Frauen, Männer und Kinder Sport.

Der Kinder- und Jugendbereich mit Sitz im Vereinssportzentrum bietet neben zahlreichen Sportarten wie Fußball, Hockey und Trampolinspringen auch vielfältige Feriencamps an – im Bereich Wintersport nun gemeinsam mit der TU Clausthal auch im Oberharz.