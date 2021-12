TTK Gittelde-Teichhütte krönt Herbstrunde

In der 1. Kreisklasse Jungen 18 Ost hat sich die Mannschaft des TTK Gittelde-Teichhütte in der Herbstserie erfolgreich durchgesetzt und den Meistertitel geholt. Nach einigen Spielverlegungen am Anfang der Saison fand das Auftaktspiel am 12. Oktober gegen den TTC Pe-La-Ka statt.

In diesem Auswärtsspiel gelang der Jugend des TTK Gittelde-Teichhütte ein 7:3-Sieg. Damit waren die ersten beiden Punkte eingefahren. Am 5. November war dann das zweite Spiel der Jugend zu Hause gegen den TTV Scharzfeld. Dieses Spiel wurde knapp mit 6:4 gewonnen. Auf dem Konto waren jetzt also 4:0 Punkte.

Beim dritten Spiel gegen den TTC Grün-Weiß Herzberg II war das Spielergebnis ebenfalls denkbar knapp. Die Jugend des TTK gewann erneut mit 6:4. Zu diesem Zeitpunkt war die Jugend des TTK aber noch nicht Tabellenführer. Die SG Rhume erzielte bis dato ebenfalls 6:0-Punkte, hatte aber ein besseres Satzverhältnis.

Am 18. November fuhr die TTK-Jugend nach Hörden. In einem spannenden Spiel gelang ihnen ein 7:3. Nach diesem Sieg waren sie mit 8:0 Punkten erstmalig Tabellenführer. Zwei Tage zuvor patzte nämlich der bisherige Tabellenführer, die SG Rhume, gegen den TTC Grün-Weiß Herzberg II. Das Spiel endete mit 5:5. Die SG Rhume hatte nun 7:1 Punkte. Es blieb spannend um den Titelkampf.

Bereits einen Tag später hatte die Jugend des TTK auswärts gegen den MTV Lauterberg ihr nächstes Spiel. Dieses Spiel wurde mit 7:3 gewonnen. Die SG Rhume konnte aber ihr Spiel gegen den TTC Pe-La-Ka ebenfalls mit 8:2 Spielen gewinnen und erreichte 9:1 Punkte.

Showdown um den Titel

Nun kam es tatsächlich zum Endspiel der beiden Mannschaften am 26. November. Da die Jugend des TTK Gittelde-Teichhütte noch eine blütenweiße Weste hatte, hätte ein Unentschieden zur Herbstmeisterschaft ausgereicht. Aber es kam anders als vom Jugendwart Jürgen Niemann erwartet.

„Mir war vor dem Spiel klar, dass das obere Paarkreuz der SG Rhume, mit den Spielerinnen Anna-Lena Dierking und Svenja Diedrich, sehr stark besetzt ist. Dies sieht man schon in den Bilanzen der vorherigen Spiele“. Ebenfalls seien die beiden Spielerinnen Stefanie Christoph und Jolina Damaschke im unteren Paarkreuz sehr effizient. Deshalb habe sich der Jugendwart zuvor ein 5:5 ausgerechnet.

Doch es kam anders als gedacht: Die beiden Doppel wurden von der TTK-Jugend gewonnen. Nun stand es bereits 2:0 für Gittelde-Teichhütte. Wie bereits vermutet, wurde im oberen Paarkreuz ein Spiel an die SG Rhume abgegeben. Nach den Spielen von Malte Niemann und Jannis Mai stand es 3:1 für den TTK. Im unteren Paarkreuz konnte Maiko Steffien seinen neunten Sieg einfahren. Elias Ludwig blieb leider im ersten Einzelspiel des Tages ohne Erfolg. Es stand nun 4:2.

Die beiden Spieler im oberen Paarkreuz waren wieder an der Reihe. Nach deren Spielen stand es 5:3 für den TTK. Ein Unentschieden war bereits erreicht, und die Jugend des TTK Gittelde-Teichhütte war somit bereits Meister in der Herbstserie der 1. Kreisklasse Jungen 18 Ost. Die abschließenden Spiele bestritten dann Steffien und Ludwig. Steffien gewann sein Spiel wieder problemlos mit 3:0. Ludwig verlor sein Spiel mit 0:3. Doch mit dem 6:4-Sieg über das starke Team der SG Rhume sicherte sich die Jugend des TTK Gittelde-Teichhütte den 6:4-Sieg und damit den Herbstmeistertitel mit 12:0-Punkten. „Das Spielen im Team macht Spaß“, so der Jugendwart.

Deshalb ist der TTK Gittelde-Teichhütte auch auf der Suche nach Nachwuchs. In den vergangenen zwei bis drei Jahren hätten sich nur wenige bis keine Kinder oder Jugendliche für den Tischtennissport begeistert. „Dabei ist Tischtennis so interessant. Es ist ein Mannschaftssport, bei dem es die eigene Leistung an der Tischtennisplatte ankommt, aber ein verlorenes Spiel auch durch die Mannschaftsleistung kompensiert werden kann“, so Niemann.