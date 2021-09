Greger/Marzadek holen beim TV Sösetal-Förste Mixed-Titel

Beim TV Sösetal-Förste startete die interne Turnierserie mit den Meisterschaften im Mixed. 24 Mitglieder fand sich zu zwölf Mixed zusammen, die in einem K.o.-Feld mit Nebenrunde um den Vereinsmeistertitel kämpften.

In der oberen Hälfte des Tableaus setzten sich Annika Kniepen/Mathias Falk in der ersten Runde souverän mit 6:3 gegen Carola Rosenthal/Daniel Gross durch und zogen in die nächste Runde ein. Dort trafen sie auf das Duo Jale Kniepen/Marc Weigelt, die ihrerseits die ersten Begegnungen erfolgreich gestalten konnten. J. Kniepen/Weigelt bestimmten zu Beginn das Geschehen, doch mit andauernder Matchdauer wurden A. Kniepen/Falk immer sicherer, drehten den Rückstand und sicherten sich mit 6:4 den Finaleinzug.

In der unteren Hälfte des Tableaus trafen Beatrice Armbrecht/Christian Fiebrich auf Marion Körner/Pascal Peter, die sich in ihrem Erstrundenmatch gegen Angelina Otto/Michael Giesselmann durchsetzen konnten. Von Beginn an zeichnete sich ein ausgeglichenes Match ab. Keines der beiden Mixed konnte sich entscheidend absetzen, erst im Tiebreak fiel die Entscheidung zugunsten von Armbrecht/Fiebrich. Im Halbfinale trafen die beiden auf die Vorjahresfinalisten Regina Greger/Ingo Marzadek, die ihr ersten Spiel souverän mit 6:2 gegen Nele Dombeck/Rolf Lagershausen gewinnen konnten. Greger/Marzadek zeigten in den entscheidenden Momenten Nervenstärke, nutzen den ersten Breakball der Partie und gewannen mit 6:4.

Die zahlreichen Zuschauer bekamen anschließend ein hochklassiges Finale mit langen Ballwechseln zu sehen. Beim Stand von 3:3 nutzen Greger/Marzadek eine kurze Schwächephase ihrer Kontrahenten. Mit einem Ass beendete Marzadek schließlich die Partie und sicherte sich im zweiten Anlauf mit Greger den ersten gemeinsamen Vereinsmeistertitel.

In der Nebenrunde siegten Katrin Fiebrich/Sascha Peter und verwiesen die Mixed Carola Rosenthal/Daniel Gross sowie Josephine Vellmer/Andreas Brandt auf die die Plätze. Die Sportwarte Sachsa Peter und Lara Kladnik freuten sich bei der Siegerehrung über die rege Teilnahme und die gute Atmosphäre auf und neben dem Platz.