A-Juniorinnen des TC RW Osterode unterliegen im Pokalendspiel

Es wäre ein exzellenter Durchmarsch gewesen, doch im Finale des Tennis-Bezirkspokals trafen die A-Juniorinnen des TC RW Osterode auf einen zu starken Gegner. Die Spielerinnen des TSV Hillerse erwischten einen guten Tag und ließen Nina Grüneberg und Carolina Hickmann nicht zu ihrem Spiel finden.

Bei den Spielerinnen aus der Sösestadt kam zudem eine gehörige Portion Nervosität hinzu, so dass beide Einzel relativ glatt verloren wurden und die Entscheidung bereits nach zwei Partien gefallen war. Im Doppel versuchten die beiden TCO-Juniorinnen noch einmal alles, doch auch dieser Punkt ging verdient an den TSV Hillerse. Trotzdem können alle A-Juniorinnen des TCO sehr stolz auf ihre Leistung sein, denn auch der zweite Platz ist ein großer Erfolg für die Mannschaft und ein krönender Abschluss der Saison.

Empfang beim Saisonabschluss

Zur Saisonabschlussveranstaltung beim TC Rot-Weiß Osterode ging es dann auch nach der Siegerehrung in Hillerse. Auf der heimischen Anlage wurden die A-Juniorinnen von den Teilnehmern des Saisonfinals mit Applaus empfangen, ehe in den verschiedenen Doppelrunden auf allen Plätzen weitergespielt wurde.

In der durch Corona eingeschränkten Sommersaison hatte man nicht allzu oft die Gelegenheit, zusammen auf dem Platz zu stehen. Nach einigen Spieleinheiten wurde dann für das leibliche Wohl gesorgt. So fand ein trotz der Corona-Auflagen gelungener Outdoor-Saisonabschluss statt, bevor es für die TCO-Spieler jetzt in die Halle geht.