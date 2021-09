Die dritten Förster Herren haben noch eine weiße Weste

Förste. Das Team feiert in der 1. Kreisklasse den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Die ersten Herren erkämpfen in der Bezirksklasse einen Punkt in Weende.

Einen spannenden Spielverlauf nahm das Gastspiel des TTC Förste in der Tischtennis-Bezirksklasse beim Tuspo Weende. Nach einer 1:0-Führung der Förster, es siegte das Doppel Lutz Dederding/Uwe Bornemann im fünften Satz, glichen die Weender Akteure postwendend aus und gingen anschließend mit 3:1 in Führung. Der Gast aus Förste ließ sich allerdings nicht abschütteln und kam immer wieder heran. Beim Stand von 7:7 verlor Jeremy Ettig sein Spiel äußerst knapp, so dass das Schlussdoppel über Unentschieden oder Niederlage entscheiden musste. Hier behielten dann Yannik Jorgowski/Oliver Steffens die Nerven und siegten in vier Sätzen zum verdienten 8:8-Remis. Die weiteren Punkte auf Förster Seite holten Jorgowski, Dederding, Steffens (2) sowie der gut aufgelegte Alexander Dix mit ebenfalls zwei Spielgewinnen.

Die zweiten Herren verbuchte in der Kreisliga ebenfalls den ersten Punktgewinn. Beim TTC Lonau konnte durch die Doppel Dennis Weber/Jens Sindram und Julian Gropengießer/Jason Ettig eine 2:0-Führung herausgespielt werden. Der Vorsprung hielt allerdings nur kurze Zeit, Lonau war wieder dran und glich zum 2:2 und 3:3 aus. Danach zogen die Spieler aus Förste auf 6:3 davon und der Sieg war greifbar nah. Anschließend wollte jedoch kein Erfolg mehr gelingen und Lonau schaffte mit drei Siegen in Folge noch den Ausgleich zum 6:6-Unentschieden. Auf Förster Seite war nach den beiden Eingangsdoppeln noch jeder der vier TTC-Spieler jeweils in einem Einzel erfolgreich.

Eine lupenreine Weste hat derzeit die dritte Mannschaft der Förster vorzuweisen. Auch im zweiten Saisonspiel gegen den TSV Eintracht Wulften gelang ein überzeugender Sieg. Marc Bohrmann/Rüdiger Behrens, Thorsten Bosse/Sascha Ettig sowie Bohrmann erspielten eine 3:1-Führung, die man letztlich durch Behrens, Ettig und Bosse auf 6:1 ausbauen konnte. Rüdiger Behrens blieb es vorbehalten, den Schlusspunkt zum 7:2-Endstand zu erzielen. Mit 4: 0 Punkten hat man vorerst die Tabellenführung der 1. Kreisklasse inne.

Nicht so erfolgreich spielte die fünfte Mannschaft der Förster. Beim Heimspiel gegen den TTC Herzberg VI hielt lediglich das Doppel Stefanie Ettig/Rolf Lagershausen mit, unterlag aber in fünf Sätzen. So war es ihnen nicht vergönnt, bei der 0:7-Niederliga zumindest den Ehrenpunkt zu holen.