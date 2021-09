Die zweiten Herren des TTC GW Hattorf unterliegen doppelt

Nachdem die vergangene Saison pandemiebedingt abgebrochen worden war, einzig mit einigen Spielen im Herbst 2020, ist die Tischtennis-Spielzeit 2021/2022 nun unter erneut besonderen Bedingungen gestartet. Die Corona-Pandemie bestimmt weiterhin die Rahmenbedingungen, nichtsdestotrotz rücken die sportlichen Aspekte wieder verstärkt in den Vordergrund – so auch beim TTC Grün-Weiß Hattorf.

Die erste Jugend des TTC ist sehr erfolgreich aus den Startblöcken gekommen: Im vereinsinternen Derby behielten Julian Tscheuschner, Sören Maischims, Nikolas König und Finley Nowakowski souverän mit 8:2 die Oberhand gegen die zweite Jugend, die Dank des gut aufgelegten Jonas Trost immerhin auch auf zwei Spielgewinne kam. Mit diesem Schwung ging es in der 2. Kreisklasse auch in die nächste Partie gegen den SV RW Hörden II, die ähnlich gut lief und ebenfalls mit 8:2 siegreich gestaltet werden konnte. Ein guter Auftakt für den grün-weißen Nachwuchs.

Schwieriger Start für die Herren II

Schwieriger gestaltete sich der Saisonbeginn für die zweiten Hattorfer Herren in der Kreisliga: Hier war zum Auftakt der TTV Scharzfeld zu Gast und ging Dank eines gewonnenen Doppels sowie zweier spannender Einzel-Siege in der Folge in Führung (1:3). Frank Pfeiffer gelang der Anschluss, doch ein erneuter Doppelschlag brachte die Gäste mit 2:5 in Front. Ein Fünf-Satz-Sieg von Olaf Oppermann brachte den TTC noch einmal kurz heran, ehe erneut zwei Niederlagen zum 3:7-Endergebnis führten.

Mit dem folgenden Gast, der SG Osterhagen/Lauterberg, wurde die Aufgabe nicht leichter: Die Gäste legten mit 3:0 vor, bevor Oppermann gegen die gegnerische Nummer eins die Oberhand behielt. Danach gingen drei Spiele in Serie verloren, doch noch einmal stemmten sich die Hattorfer gegen die drohende Niederlage. Wieder war es Oppermann, der sich in guter Frühform präsentierte und zum 2:6 verkürzte. Sowohl Markus Deparade als auch Kevin Adner bewiesen zudem gute Nerven und brachten ihr Team durch zwei Siege über die volle Satzdistanz in die Schlussdoppel. Oppermann/Deparade führten bereits mit 2:1 nach Sätzen, so dass das letztmögliche Spiel die Entscheidung hätte bringen können. Ein hauchdünnes 15:17 im fünften Satz zugunsten der Gäste führte dann allerdings doch bereits im ersten Doppel zu der 4:7-Niederlage.

Weiße Weste der dritten Herren

Die dritten Herren hatten im ersten Saisonspiel der 2. Kreisklasse ebenfalls ein Vereins-Derby vor der Brust: Nach ausgeglichenem Beginn, die Dritte sicherte sich die beiden Eingangsdoppel, die vierten Herren dagegen die ersten beiden Einzel, gaben Rainer Jagemann und Jens Sauerbrey der Partie eine vorentscheidende Wendung. Hans-Walter Rusteberg und Robert Katzer taten es ihnen nach, so dass die „Gastgeber“ nach zwei weiteren Spielgewinnen von Jagemann und Sauerbrey seiner Favoritenrolle gerecht wurden und die Partie mit 7:2 für sich entscheiden konnten. Auch gegen den TTV Scharzfeld II trat das Team sehr konzentriert auf und sicherte sich durch einen 7:1-Erfolg einen perfekten Start in die Spielzeit.

Die vierten Herren hingegen hatten ihrerseits die Saison für den TTC bereits vor dem beschriebenen Derby eröffnet. Gegen den TSV Schwiegershausen war man ersatzverstärkt mit Nikolas König aus dem Jugendbereich angetreten, der damit sein Debüt in einer Herrenmannschaft gab – und gleich Eindruck hinterließ. Ein Spielgewinn war ihm zwar nicht vergönnt, doch ein zwischenzeitlicher Satzgewinn war schon einmal ein Fingerzeig, was von ihm in Zukunft noch erwartet werden kann. Nach einer knappen Fünf-Satz-Niederlage im Doppel gelang Ralf Kasparek und Daniel Großmann im Anschluss jeweils ein Sieg im Einzel zum 2:2-Zwischenstand. Danach aber kam Schwiegershausen mehr und mehr ins Rollen und gab letztlich kein Spiel mehr ab. Mit 2:7 mussten sich die Hattorfer geschlagen geben.