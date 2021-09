SV Rot-Weiß Hörden feiert Sieg beim MTV Gittelde

Nach der 3:7-Auftaktniederlage gegen den TTC Herzberg III war die erste Tischtennis-Mannschaft des SV Rot-Weiß Hörden beim MTV Gittelde gefordert. Die Wiedergutmachung gelang.

In der ausgeglichenen Partie konnte sich zunächst keine Mannschaft entscheidend absetzen. Michael Diekmann/Axel Peters gewannen ihr Eingangsdoppel, in einem hoch spannenden Einzel musste Michael Diekmann nach einer 2:0-Satz-Führung den Satzausgleich hinnehmen. In der Finalphase des Entscheidungssatzes behielt er beim 9:9 die Nerven und gewann das Match mit 11:9. Das untere Paarkreuz mit Rouven Kowalski und Joachim Peters erspielte eine 4:2-Führung heraus, die aber postwendend von Gittelde ausgeglichen wurde. Auch im zweiten Einzel zeigten Rouven Kowalski und Joachim Peters keine Schwäche, mit einer 6:4-Führung im Rücken ging es in die Schlussdoppel. Diekmann/A. Peters verloren zwar knapp im fünften Satz, aber Kowalski/J. Peters gewannen zum 7:5-Endstand.

Die lange Wettkampfpause war der zweiten Hördener Mannschaft beim TTK Gittelde/Teichhütte IV anzumerken, da in einigen engen Spielen die Nervenstärke fehlte. Rolf Bierwirth/Heino Heidelberg-Kröning verpassten den Ausgleich im Eingangsdoppel denkbar knapp mit 12:14 im Entscheidungssatz. Nach dem Erfolg von Joachim Peters im Einzel folgten fünf Spiele, die alle im fünften Satz entschieden wurden. Dabei konnte nur Joachim Peters punkten, so das die 2:7-Niederlage etwas zu hoch ausfiel.

Bei der 1:7-Niederlage der dritten Mannschaft gegen eine stark besetzte Truppe der SG Osterhagen/ Lauterberg IV punktete nur das Doppel Karl-Heinz Plümer/Manfred Klapdor.

Die erste Jugend musste eine 2:8-Niederlage gegen den MTV Lauterberg einstecken. Joline Georg/Lorena Peters im Doppel sowie Georg im Einzel erspielten einen 2:2-Zwischenstand, anschließend gingen aber alle weiteren Spiele an den Gast. Ersatzmann Philipp Deppe zeigte eine starke Leistung, musste sich aber an Ende mit 15:17 im fünften Satz geschlagen geben. Beim TTC Hattorf verlor die zweite Jugend ebenfalls mit 2:8. Trotz der Niederlage waren die Hördener engagiert an den Tischen, jedoch war der Gastgeber zu stark. Philipp Deppe/Fentje Holland siegten im Doppel. Im Einzel zeigte sich Deppe unbeeindruckt von einem klaren Satzrückstand und entschied die Partie noch für sich.