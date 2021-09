Erfolgreiche Woche für die Herzberger Tischtennis-Teams

Auf eine erfolgreiche Woche blickt der TTC GW Herzberg zurück. Vier der sechs auszutragenden Spiele konnten die Mannschaften aus der Welfenstadt gewinnen.

Ausnahmen davon waren die ersten und die fünften Herren, wobei die Erste krankheitsbedingt nur mit fünf Akteuren beim SV Ahlbershausen auflaufen konnte. Christopher Jablonski (1), Philip Böttcher, Gabriel Becker, Sebastian Lagershausen und Ersatzmann Michael Recht waren in den einzelnen Partien nicht chancenlos, hatten jedoch aufgrund der bereits pro forma abgezogenen kampflosen Spiele drei Minuspunkte und damit ein großes Handicap. Letztlich reichte es trotz nur knapp vergebener Doppel und weiterer knapper Einzel nicht, um die 1:9-Niederlage zu verhindern.

Erstmals in der Stammformation trat die fünfte Mannschaft bei SuS Tettenborn an. Ob es an der langen Abstinenz im Doppelspiel lag, lässt sich nicht beweisen, Fakt ist jedoch, dass sowohl Ralf Kellner/Petra Kuhn nach vier Sätzen als auch Björn Wiegand/Kai Dietrich mit 10:12 nach fünf Sätzen ihre Spiele verloren. Auch die erste Einzelansetzung von Wiegand gegen den nach QTTR-Wert stärksten Spieler der Staffel, Uwe Aderhold, brachte die Herzberger weiter in Rückstand. Ebenso gaben Kellner und Dietrich ihre Spiele zum nun schon 0:5 ab. Kuhn konnte in ihrem ersten Einsatz ihren Gegner bezwingen, aber an der 1:7-Niederlage letztlich nichts mehr ändern.

Wesentlich besser läuft es bei der vierten Mannschaft. An eigenen Tischen empfingen die Routiniers Raja Schrader, Gerhard Walter, Uwe Bischoff und Holger Leck das junge Team des TTC Hattorf IV und setzten sich deutlich mit 7:1 durch. Allerdings ist die Saison noch zu jung, um den Tabellenrängen eine Bedeutung zuzumessen.

Glatter Sieg für die sechsten Herren

Die sechste Mannschaft trat gegen den TTC Förste V an und hatte keine Mühe, die Partie mit 7:0 zu gewinnen. Einzig das Eingangsdoppel von Jürgen Bergmann/Uwe Fröhlich ging über die volle Distanz von fünf Sätzen, hier gab das Team auch die einzigen beiden Sätze des Abends ab. Weiterhin aufgestellt waren Kapitän Michael Brakel und Manfred Becker.

Die Damen um Daniel Sattler aus der siebten Mannschaft, Sophia Helbing sowie Katharina und Victoria Nieft, blieben ebenfalls auf der Siegerstraße und hielten den TSC Eisdorf auf Distanz. Nach den gewonnenen Doppeln und dem ersten Sieg von Sattler gerieten die Damen etwas ins Straucheln, so dass der zweite Durchgang mit einem Zwischenstand von 3:3 eröffnet wurde. Jetzt lagen die Gegner den Herzbergern jedoch besser, alle vier Einzel wurden zum 7:3-Endstand gewonnen.

Als Tabellenführer der 1. Kreisklasse Jungen wird die zweite Jugend in ihr nächstes Spiel gehen, bisher gewannen die Jungs beide Partien. In der Nicolaihalle trugen Luis Rusteberg, Luis Markowski, Niels Vogt und Jona-Christian Wedemeyer ihre zehn Spiele gegen den TTV Scharzfeld aus – acht davon wurden beim 8:2 gewonnen.

Die Vereinsmeisterschaften finden am 6. und 7. November statt, die zugelosten Doppel werden im Rahmen des Hackenheim-Pokals am Freitag, 7. Januar 2022 ausgetragen. Die Jahreshauptversammlung 2022 ist für Freitag, den 6. Mai ab 19 Uhr angesetzt, der Versammlungsort folgt.