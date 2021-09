Northeimer HC kassiert bittere Heimniederlage

Die Drittliga-Handballer des Northeimer HC haben gegen die zweite Mannschaft des SC Magdeburg eine bittere Heimniederlage einstecken müssen. In Einbeck unterlag die NHC-Mannschaft der Bundesliga-Reserve mit 29:32 (12:15).

Nach einem ausgeglichenen Beginn mit viel Tempo und schnellen Toren, auf Northeimer Seite vor allem durch Tim Gerstmann, konnte sich der Gast mit einem Vier-Tore-Lauf auf 9:13 absetzen. Geschuldet war dies vor allem den vielen technischen Fehlern des NHC, die von den Gästen konsequent bestraft wurden. Mit Gerstmann zog sich zudem der bis dato stärkste Northeimer eine Verletzung im Knie zu, für ihn war das Spiel beendet. Ob er länger ausfällt, ist noch offen. Mit einem 12:15-Rückstand ging es in die Pause.

In Hälfte zwei setzten sich die Gäste bis auf 16:21 ab. Angeführt von einem starken Paul Hoppe am Kreis verkürzte der NHC auf 20:23 und verkraftete auch die rote Karte gegen Joe Schuster. Nach dem 26:27 in der 52. Minute durch Christian Stöpler merkten sowohl die Mannschaft als auch die rund 300 Zuschauer, dass doch noch etwas zu holen war. Die Gäste ließen sich allerdings nicht beeindrucken. Magdeburg zog wieder auf 27:31 davon (57.) und brachte die Partie letztlich nach Hause.