A-Junioren des TC Herzberg unterliegen im Pokalfinale

Zwei Jugendmannschaften des TC Grün-Weiß Herzberg konnten sich aufgrund ihres Tabellenplatzes in der Punktspielsaison für die Teilnahme um den Erwerb des Bezirkspokals qualifizieren.

Die C-Juniorinnen belegten in der Saison in ihrer Staffel ohne Punktverlust den ersten Platz. In der ersten Runde des Bezirkspokals erhielten die Herzberger Mädchen Alina Marwede und Marisa Gries ein Freilos. Der Gegner in der zweiten Runde, zugleich dem Halbfinale, war die TSG Königslutter und so machten sich die beiden zum Auswärtsspiel auf.

Marwede verlor den ersten Satz 4:6, konnte den zweiten Satz dann aber 7:5 für sich entscheiden. Im Matchtiebreak hatte die Herzbergerin die besseren Nerven und entschied diesen mit 10:4 für sich. Gries musste die Überlegenheit ihrer Gegnerin anerkennen und verlor 2:6, 1:6, so dass das Doppel die Entscheidung bringen musste. Der erste Satz ging mit 4:6 verloren. Im zweiten Durchgang drehten die Herzberger Mädchen noch einmal auf, mussten sich aber doch mit 6:7 geschlagen geben. Somit wurde der Einzug ins Finale knapp verpasst. Dennoch können die Beiden stolz auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.

Duell um den Finaleinzug

Die männliche A-Jugend, bestehend aus Finn Duda, Paul Böttcher und Fynn Wehmeyer belegte in der Saison Platz zwei, konnte sich aber dennoch für die Teilnahme am Bezirkspokal qualifizieren. I, ersten Spiel beim TV Gut-Heil Barum ging es gleich um den Finaleinzug. Wehmeyer und Böttcher erwischten einen guten Tag und zeigten gegen ihre in der Leistungsklasse höher eingestuften Gegner ihr bestes Tennis.

Wehmeyer spielte konzentriert und variantenreich. Beim 6:3, 6:1 ließ der dem Gegner keine Chance. Auch Böttcher spielte fokussiert und konstant gegen einen sehr ausdauernden Gegner, viele lange Ballwechsel und am Ende letztlich auch das Spiel konnte er für sich entscheiden. Im Doppel steckten die Barumer Jungs nicht auf, konnten aber ein 4:6, 2:6 nicht verhindern.

Im Finale mussten die Herzberger Jungen beim TC Schwülper antreten. Hier konnten die Beiden jedoch nicht an die guten Leistungen der Vorwoche anknüpfen. Wehmeyer verlor den ersten Satz 3:6 und fand auch im zweiten Durchgang kein Mittel gegen den starken Gegner, hier musste er sich 0:6 geschlagen geben. Böttcher führte im ersten Satz bereits 5:3, zeigte dann aber Nerven und gab ihn noch mit 5:7 ab. Der zweite Abschnitt ging mit 2:6 verloren, der Gesamtsieg für den TC Schwülper stand so bereits fest

Im Doppel begegneten gaben die Herzberger trotzdem noch einmal alles, begegneten den Kontrahenten auf Augenhöhe und lieferten sich spannende Ballwechsel. Leider ging der erste Durchgang im Tiebreak an die Gastgeber, die auch im zweiten Satz die Nase vorn hatten (3:6). Mit einem Pokal im Gepäck traten die beiden Welfenstädter aber trotzdem zufrieden die Heimreise an.