Northeimer HC unterliegt im Spitzenspiel bei TuS Vinnhorst

Die Handballer des Northeimer HC mussten in der 3. Liga ihre erste Niederlage der laufenden Saison einstecken. Beim ebenfalls verlustpunktfreien Aufstiegsfavoriten TuS Vinnhorst unterlag der NHC im Spitzenspiel des dritten Spieltags mit 24:33 (12:18).

Dabei sah es zu Beginn der Partie nicht nach einer deutlichen Niederlage aus. Der NHC kam gut aus der Kabine und konnte immer wieder in Führung gehen. Glenn Eggert erwies sich in dieser Phase wiederholt als starker Rückhalt im Tor. Auch im Angriff agierten die Gäste konzentriert. Tim Gerstmann traf zum zwischenzeitlichen 8:6.

Einen Bruch gab es nach ungefähr 20 Minuten, als Paul Hoppe, der bis dato eine starke Partie spielte, eine fragwürdige rote Karte von den Unparteiischen erhielt. Dies schwächte das Team, an die starke Anfangsminuten konnten die Northeimer in der Folge nicht mehr anknüpfen. Eine Vielzahl technischer Fehler und Fehlpässe führten zu leichten Toren für den Gastgeber. Zur Halbzeit lag der NHC dementsprechend mit 12:18 zurück.

Vinnhorst zieht immer weiter davon

Auch nach dem Seitenwechsel schaffte man es nicht, den Rückstand zu verkürzen. Der Vinnhorster Rückraum konnte ein ums andere Mal ungestört abschließen, Eggert im Tor wurde zu häufig von der Abwehr alleine gelassen. Beim 16:26 war der Rückstand schließlich in den zweistelligen Bereich gerutscht. In der Schlussviertelstunde konnte der NHC eine noch höhere Niederlage vermeiden, was allerdings auch den zahlreichen Wechseln aufseiten des Gastgebers geschuldet war. Malte Wodarz konnte hier noch einmal mit zwei Treffern seine Wurfstärke aufzeigen, an der Niederlage änderte das aber nichts. Bester NHC-Werfer war Sören Lange mit sechs Treffern.

Trainer Barnkothe bemängelte nach Spielschluss vor allem das Agieren in der Abwehr. Für das kommende Spiel gegen die Reserve des SC Magdeburg am Samstag in Einbeck hofft er hier auf eine Steigerung. Das Bundesliganachwuchsteam ist als aktuell Dritter und weißt wie der NHC als Fünfter 4:2 Punkte auf.