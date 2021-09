Zum Auftakt gibt es für den TTC Förste enge Spiele

Nach langer Coronapause war es endlich soweit, die Tischtennissaison 2021/22 konnte in den jeweiligen Spielklassen unter den aktuellen Coronaschutzmaßnahmen wieder beginnen – so auch für den TTC Förste.

Zum Start in die neue Spielrunde hatte es die zweite Herrenmannschaft in der Kreisliga mit dem TTK Gittelde-Teichhütte zu tun. Es entwickelte sich bis zum 3:3 ein ausgeglichenes Matsch, in dem auf Förster Seite das Doppel Julian Gropengießer/Günter Bosse sowie Dennis Weber und Gropengießer punkteten. Danach gingen drei Spiele in Folge mehr oder weniger knapp verloren. Günter Bosse verkürzte noch einmal zum 4:6, ehe schon das erste Schlussdoppel des TTK für die Entscheidung sorgte und Förste mit 4:7 verloren hatte.

Die dritte Mannschaft lieferte sich in der 1. Kreisklasse einen spannenden Fight gegen den MTV Gittelde. Auch hier ging es bis zum 4:4 hin und her. Marc Bohrmann/Rüdiger Behrens brachten mit einem Fünf-Satz-Sieg die Förster in Führung. Postwendend gelang Gittelde im zweiten Doppel ebenfalls im fünften Satz der Ausgleich. Thorsten Bosse wollte da nicht nachstehen und siegte über die volle Distanz zum 2:1. Bis zum 4:4 gab es durch Sascha Ettig und abermals Bosse die nächsten Punkte für die Förster. Danach punkteten durch Behrens, Ettig und das Doppel Bosse/Ettig zum letztlich verdienten 7:4-Erfolg.

In der dritten Kreisklasse hatten es die vierten Herren in einem Auswärtsspiel mit dem TTC Herzberg V zu tun. Beim überzeugenden 7:0-Sieg punkteten auf Förster Seite die Doppel Günter Bosse/Hans-Werner Steffens, Herman Mues/Stephan Tröh sowie in den Einzeln G. Bosse (2), Steffens, Mues und Tröh.

Die fünfte Mannschaft war als Gast bei der SG Osterhagen/Lauterberg IV stark überfordert und konnte bei der 0:7-Niederlage lediglich durch Joachim Schwerthelm einen Satz gewinnen.