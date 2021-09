Seulingen. Die Hördener nehmen an der KSB-Veranstaltung „Wandern mit andern“ teil. Am 26. September ist der TV von 1901 selber Gastgeber des beliebten Events.

Mitglieder des TV Hörden nehmen an „Wandern mit andern“ in Seulingen teil.

Breitensport Der TV Hörden ist mit großer Gruppe in Seulingen vertreten

Eine große Gruppe des TV Hörden von 1901 hat an der ersten Kreissportbund-Veranstaltung „Wandern mit andern“ in diesem Jahr teilgenommen. Mit 22 Wanderfreunden waren die Hördener in Seulingen im Weidental dabei.

Bei sonnigem Wanderwetter konnten sich die Teilnehmer zwischen drei Strecken – 7 km, 10 km oder 13 km lang – entscheiden, die durch die schönen Natur rund um Seulingen führten. Im Anschluss verweilten die Akteure bei Kaffee und Kuchen oder Bratwurst und Kaltgetränk noch beim gastgebenden Verein, dem TSV Seulingen.

Die Hördener konnten sich dabei auch noch letzte Tipps für den 26. September abholen, dann nämlich ist der TV selber Gastgeber bei „Wandern mit andern“. Von 8 bis 10.30 Uhr kann an dem Sonntag ab der Hördener Mehrzweckhalle am Anger gestartet werden. Im Anschluss sind alle Teilnehmer zu einer Stärkung und gemütlichen Ausklang eingeladen. Die geltenden Corona Regeln sind dabei natürlich einzuhalten.

Weitere Informationen zu „Wandern mit andern“ gibt es auch auf der Homepage des KSB unter www.ksb-goettingen-osterode.de.