Der RV Südharz lädt zu seinem beliebten Orientierungsritt ein

Bartolfelde. Am 25. September gilt es rund um Bartolfelde für die Pferde, aber auch die Reiterinnen und Reiter, interessante Aufgaben zu lösen.

Endlich wieder Pferde, Spiel, Spaß und Teamgeist! Am Samstag, 25. September, richtet der Reiterverein Südharz seinen Orientierungsritt aus. Dieses beliebte Format lädt Reiterinnen und Reiter auch aus anderen Vereinen und von weiter weg dazu ein, die schöne Ausreitumgebung um die Reitanlage in Bartolfelde zu erkunden.

Wie jedes Jahr ist eine vorgegebene, etwa 15 km lange Strecke zu reiten. Auf dem Weg sind verschiedene Stationen zu bewältigen. Reiterinnen, Reiter und ihre Pferde können hier zeigen, was in ihnen steckt. Pferde sollten nicht zu schreckhaft sein, knisternde Pringels-Dosen kennen und keine Angst haben, von einer Mülltonne oder einem ratternden Bobby-Car verfolgt zu werden.

Aber auch die Reiterinnen und Reiter sind gefordert: Sie können ihre alltagstauglichen Fertigkeiten wie Apfel schälen oder ihr zeichnerisches Talent bei den Montagsmalern unter Beweis stellen.

Die Nennungen müssen bis zum 20. September beim RV Südharz eingegangen sein. Eine Online-Nennung (NeOn) ist dabei nicht möglich. Da die Startzeit per E-Mail übermittelt wird, muss bei einer Nennung unbedingt die entsprechende Adresse angegeben werden.

Teilnahmeberechtigt sind Stammmitglieder aus den Vereinen des PSV Hannover mit einem Mindestalter von 10 Jahren. Reiter unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten oder schriftlich beauftragten Erwachsenen mit reiten

Die Nennungen sind schriftlich zu richten an Andrea Lampe, Silkeroder Straße 22, 37431 Bad Lauterberg/Barbis oder auch per E-Mail an rv-suedharz@gmx.de.