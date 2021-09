Henning Holland holt in Brandenburg viermal Gold

Am vergangenen Wochenende fanden in Brandenburg an der Havel die diesjährigen Norddeutschen Meisterschaften der Leichtathleten statt. Einziger Starter aus den NLV-Kreis Osterode war Henning Holland von der LG Osterode, der in der Klasse M55 an den Start ging. Mit vier Einzeltiteln war Hollands Ausbeute hervorragend, allerdings trübt eine Verletzung die Freude.

Los ging es am Samstag mit dem Dreisprung. Bei leichtem Gegenwind erreichte der LGO-Sportler die gute Weite von 10,32 m, was gleichzeitig den ersten Norddeutschen Meistertitel bedeutete. Anschließend stand die anspruchsvolle Disziplin 400 m Hürden auf dem Programm, in der Holland amtierender Deutscher Vizemeister ist. Trotz der coronabedingten langen Wettkampfpause konnte er in einer Zeit von 68,83 Sekunden seinen zweiten Titel erringen. Am Ende des ersten Wettkampftages war noch der Hochsprung zu bewältigen. Bei nachlassenden Kräften konnte Holland die Höhen bis 1,50 m jeweils im ersten Versuch meistern, dann war aber Schluss. Diese Höhe reichte aber für den dritten Titel an diesem Tag.

Titelgewinn trotz Verletzung

Am nächsten Morgen war der Harzer dann noch für den Weitsprung gemeldet. Die Anstrengungen des ersten Wettkampftages machten sich auch vor dem Hintergrund des nur eingeschränkten Trainingsumfanges bemerkbar. Im dritten Versuch zog sich Holland dann auch prompt eine Verletzung im Oberschenkel zu und musste den Wettbewerb beenden. Zuvor hatte er im ersten Versuch 4,84 m erzielt, was in dieser Konkurrenz jedoch für den vierten Titel eines Norddeutschen Seniorenmeisters an diesem Wochenende reichen sollte.

Vor dem Hintergrund der zugezogenen Verletzung ist es nun jedoch fraglich, ob Holland wie geplant bei der Deutschen Seniorenmeisterschaft an diesem Wochenende in Baunatal dabei sein kann. Ob ein Start bei den bereits eine Woche später in Schöningen stattfindenden Landesmeisterschaften möglich ist, bleibt ebenfalls abzuwarten.