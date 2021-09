LSB-Kampagne „Ehrenamt überrascht“ startet wieder

Der Stadtsportbund Göttingen koordiniert auch in diesem Jahr für die Sportregion Südniedersachsen die Kampagne „Ehrenamt überrascht“. Die wertschätzende Aktion des LSB Niedersachsen geht dabei bereits in die vierte Runde. Ab sofort können wieder Ehrenamtliche in den Vereinen benannt werden, die in einem besonderen Ehrungsrahmen ein Überraschungspaket erhalten.

Ab dem 10. September, dem Beginn der Woche des Bürgerschaftlichen Engagements, können die Auszeichnungen übergeben werden. Die Übergabe des Paketes erfolgt durch eine Person des Vereins, einige Ehrungen werden zudem von Vorstandsvertretern der jeweiligen Sportbünde (KSB Northeim-Einbeck, KSB Göttingen-Osterode und SSB Göttingen) begleitet.

Das Nominierungsformular kann direkt am PC ausgefüllt. In wenigen Sätzen wird dabei die nominierte Person beschrieben. Die zu überraschenden Personen können Kuchenbäcker, T-Shirt-Wäscher, Fahrer, Platzwarte und „versteckte Helferinnen und Helfer“ sein. Aber auch Vorstandsmitarbeiter oder Übungsleiter können ausgewählt werden. Die Entscheidung liegt ganz bei den Vereinen und bietet die Möglichkeit, Personen jenseits der Ehrungsordnung zu benennen.

Spätestens bis zum 22. November sollte der Vorschlag vorliegen. Allerdings werden die Rückmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Nachdem im vergangenen Jahr von den 298 niedersachsenweiten Ehrungen knapp ein Sechstel (49) in der Sportregion Südniedersachsen durchgeführt worden sind, stehen in diesem Jahr 80 Überraschungspäckchen zur Verfügung.

Weitere Infos und die Nominierung unter www.vereinshelden.org/wertschaetzen/ehrenamt-ueberrascht.