TV Hörden ist Gastgeber bei „Wandern mit andern“

Hörden. Am 26. September ist die beliebte Veranstaltungsreihe des KSB Göttingen-Osterode zu Gast in Hörden, der Verein hofft auf viele Wanderfreunde.

Am 26. September ist der TV Hörden Gastgeber der KSB-Veranstaltung „Wandern mit andern“. Sofern es die zu dem Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln zulassen, kann bei jedem Wetter von 8 Uhr bis 10.30 Uhr an der Mehrzweckhalle in Hörden gestartet werden.

Für die Wanderer stehen drei Strecken zur Auswahl, entweder 7 km, 10 km oder 13 km. Selbstverständlich wird auf allen drei Strecken gut für die Teilnehmer gesorgt und auch an der Mehrzweckhalle gibt es Leckeres für das leibliche Wohl. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich, mitmachen kann jeder, der Spaß an netten Gesprächen und Bewegung hat. Das Startgeld beträgt drei Euro, Kinder und Jugendliche bezahlen nichts. Der TV Hörden mit seinem Vorsitzenden Henning Kunstin und dem zweiten Vorsitzenden Andreas Minde freut sich bereits jetzt auf eine gelungene Veranstaltung mit reger Beteiligung.

Bereits am Sonntag, 5. September, ist der TSV Seulingen Gastgeber der ersten Station von „Wandern mit anders“. Start und Ziel sind am Sportplatz im Weidental.