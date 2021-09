Fußball TuSpo-Reserve hofft in Förste auf die Pokalrevanche

Im Krombacher-Kreispokal traf der SV Förste auf TuSpo Petershütte II und gewann mit 2:0 – jetzt kommt es in der Liga zum schnellen Wiedersehen.

Osterode. In der 1. Kreisklasse steht der zweite Spieltag an. Spitzenreiter SV Lerbach ist in Hörden gefordert, Hattorf empfängt den 1. FC Freiheit.