Nächste Lehrabende für Schiedsrichter im Fußballkreis

Göttingen. Der Kreisschiedsrichter-Ausschuss bietet am 6. und 13. September zwei Lehrabende in Präsenz an. „Das Unerwartete erwarten“ ist Referatsthema.

Auch im September bietet der Schiedsrichter-Ausschuss des NFV-Kreises Göttingen-Osterode wieder zwei Lehrabende in Präsenz an, einmal in Göttingen, einmal in Seeburg.

Am 6. September ab 19 Uhr findet der Lehrabend in Göttingen im Vereinsheim des SC Hainberg statt. Der zweite Lehrabend beginnt am 13. September ebenfalls um 19 Uhr im Restaurant Wellenreiter in Seeburg. Marc Schramm referiert jeweils zum Thema „Das Unerwartbare erwarten“.

Weiterhin gibt es aktuelle Informationen, zum Beispiel zu den Wechselmodalitäten auf Kreis- und Bezirksebene, informiert Christian Rahlfs, Vorsitzender des Kreisschiedsrichter-Ausschusses.