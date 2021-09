A-Jugend der JSG Söse/Harz spielt 1:1 gegen Bad Gandersheim

Die A-Jugend der JSG Söse/Harz verpasste beim 1:1 gegen die SVG GW Bad Gandersheim erneut die Anfangsphase und musste bereits nach fünf Minuten den Ball aus dem eigenen Netz fischen. Wie in der Vorwoche gelang aber auch das schnelle Comeback. Bei einem schnellen Konter war Joost Heeren kurz vor dem Sechzehner nur noch durch ein Foulspiel zu stoppen. Den fälligen Freistoß zirkelte Jan Binnewies (21.) dann sehenswert über die Mauer ins untere linke Eck.

Nach dem Seitenwechsel fehlte der JSG häufig noch die Präzision im Aufbauspiel. Mit schnellen Gegenstößen blieb man aber stets gefährlich und verpasste in der 55. Minute die große Möglichkeit, durch einen Elfmeter in Führung zu gehen. Am Ende ein gerechtes Unentschieden, da auch Gandersheim zu guten Chancen kam und Mitte der zweiten Hälfte am Pfosten scheiterte.

Einen zweiten Platz beim Blitzturnier im Schildau Sportpark in Seesen holte die B-Jugend der JSG. Bei den zwei Siegen gegen den SV Bockenem (2:1) und den VfR Dostluk Osterode (1:0) und dem knappen 0:1 gegen die JSG Seesen schossen Lukas Schulze (2) und Henry Sitzenstock die Tore für die JSG Söse/Harz.