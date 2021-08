Harzer Falken holen Stürmer vom Meister der Oberliga Nord

Braunlage. Der 24-jährige Dennis Arnold wechselt von den Hannover Scorpions an den Wurmberg nach Braunlage und bringt einiges an Erfahrung mit.

Die Harzer Falken haben auf dem Transfermarkt erneut zugeschlagen und können im Sturm einen weiteren hochkarätigen Neuzugang bekanntgeben. Von den Hannover Scorpions wechselt Dennis Arnold zum Eishockey-Regionalligisten aus Braunlage. Der 24-jährige Stürmer konnte im vergangenen Jahr mit den Scorpions die Meisterschaft in der Oberliga Nord gewinnen, nur knapp verpassten die Mellendorfer den Sprung in die zweiten Liga. Nun wird Arnold in vorderster Front für die Braunlager auf Torejagd gehen.

Das Eishockeyspielen erlernte der Angreifer in seiner Geburtsstadt Frankfurt am Main und spielte als 16-Jährigen bereits für die zweiten Mannschaft der Lions in der Regionalliga. Es folgten zwei Spielzeiten im Nachwuchs der Kölner Haie in der DNL. Anschließend wechselte Arnold zu den Hannover Indians in die Oberliga Nord, wo er von 2015 bis 2018 auf dem Eis stand.

Seit 2018 bei den Scorpions

Nach einem kurzen Zwischenstopp beim Herner EV kehrte er noch im Herbst 2018 zurück nach Hannover. Dieses Mal schnürte er jedoch die Schlittschuhe für den Nachbarn aus der Wedemark. In der vergangenen Saison stand der Linksschütze bei 56 Spielen für die Mellendorfer auf dem Eis, 12 Tore und 18 Vorlagen waren seine Ausbeute. Der 1,75 m große Stürmer kann bereits auf sechs Jahre in Deutschlands dritthöchster Spielklasse zurückblicken, fast 300 Spiele stehen für ihn in der Statistik.

„Mit 24 Jahren ist Dennis immer noch ein junger Kerl, trotzdem kann er schon sechs Jahre in der Oberliga vorweisen. Ich bin zuversichtlich, dass er unser Offensivspiel beleben wird und wichtige Akzente setzten kann“, freut sich Falken-Sportdirektor Jan Bönning auf den neuen Angreifer. Der blickt ebenfalls mit Freude auf die anstehende Spielzeit. „Ich hoffe dem Verein eine Unterstützung zu sein, damit wir viele gemeinsame Siege feiern können“, sagt Arnold zu seinem Wechsel an den Wurmberg.