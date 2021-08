VfR Dostluk Osterode unterstützt die Aktion Löwenmama

Osterode. Der Verein will an Jugendspieltagen besonders auf die Aktion aufmerksam machen. Auch verschiedene andere Aktionen zur Unterstützung sind geplant.

Wer in dieser Saison eine Fußballbegegnung des VfR Dostluk Osterode im Jahnstadion besucht, der wird fast automatisch auf eine besondere Aktion aufmerksam gemacht. Denn nicht nur, dass im Stadion bereits ein Plakat auf die „Aktion Löwenmama“ hinweist – der Verein möchte „Löwenmama“ Susanne Saage zudem mit weiteren eigenen Aktionen unterstützen.

Seit 20 Jahren sammelt die aus Höxter stammende Saage Geschenke für Kinder, die das Weihnachtsfest im Krankenhaus verbringen müssen, oft alleine in der Klinik und zwischen Hoffen und Bangen gefangen. Deutschlandweit verteilt sie mit der Aktion auf inzwischen rund 60 Kinderstationen die Geschenke und sorgt so in den dunklen Stunden für ein helles Licht.

Eigene schmerzhafte Erfahrung

Entstanden ist die Aktion, als Saage selbst die schmerzhafte Erfahrung machte, Weihnachten am Krankenbett ihres Kindes verbringen zu müssen. Ihr damals neun Monate alter Sohn kämpfte nach der Diagnose Krebs um sein Leben – und wurde in seinem Zimmer von seiner Mutter bewacht wie von einer Löwenmama. „Daher stammt auch der Name“, erzählt Saage und muss ein wenig durchatmen. „Der kleine Löwe wird bald 21 Jahre alt und macht eine Ausbildung zum Physiotherapeuten.“ Die Idee, Kindern im Krankenhaus das Weihnachtsfest glücklicher und etwas sorgenfreier zu gestalten, war geboren und nahm seit diesem einschneidenden Erlebnis bei Saage immer größere Formen an.

Auch in Osterode gibt es bereits einige Unterstützer, darunter der der Spielzeugladen von Simone Kruse. Auch der VfR Dostluk schließt sich diesem Kreis nun an. „Sport ist nicht alles, das hat uns die Corona-Pandemie eindringlich vor Augen geführt und gezeigt“, erklärt Vorstandsmitglied Manfred Hellmich. „Wir haben uns gesagt, wir können etwas bewegen – also machen wir das auch.“

Sammeldosen stehen bereit

Bei jedem Heimspiel wird künftig eine Sammeldose bereit stehen. Zudem will der Verein bei zwei Heimturnieren der G-Junioren am 18. und 25. September im großen Rahmen auf die Aktion hinweisen. „Das ist die perfekte Gelegenheit, um Eltern, Omas und Opas für das Thema zu sensibilisieren“, sagt Cemal Sentürk aus der Vorstandsmannschaft. In Planung ist zudem ein Tisch mit Wunschgeschenken, der im Jahnstadion platziert wird und die dann für die Kinder gekauft werden können.

Eingedeckt hat sich der Verein bereits mit jeder Menge „Löwenkraft“, ein ganz besonderer Saft, mit dem die Aktion unterstützt wird. Der Traubensaft wird in den Varianten weiß und rot speziell für das Weinkontor Osterode produziert und dort für den guten Zweck verkauft – nicht nur zu Weihnachten, sondern das gesamte Jahr über.

Die Verbindung zum Fußball und damit letztlich auch zum VfR Dostluk kam für Löwenmama Saage nicht nur zufällig zustande. „Ich habe früher selber Fußball gespielt und sogar eine Trainerlizenz erworben“, erzählt sie von ihren Erfahrungen mit dem runden Leder – was prompt eine Einladung zu einer Trainingsstunde mit dem Osteroder Nachwuchs nach sich zog.

Weitere Informationen zur Aktion Löwenmama gibt es online unter www.aktion-loewenmama.de.